積極支援軍事部署 千里達急澄清未參與美軍襲委國行動

美國對委內瑞拉發動軍事打擊行動，並逮捕其總統馬杜羅夫婦後，曾在過去幾個月加強與美國軍事合作的鄰國千里達及托巴哥政府，立即表示並未參與美軍3日的行動。

《美國有線電視新聞網》（CNN）3日報導，位於委內瑞拉外海的千里達及托巴哥外交部3日聲明，未參與美軍3日對委內瑞拉的打擊行動，「千里達及托巴哥持續與委內瑞拉人民維持和平關係」。

該國在過去幾個月，為美軍在委國周邊海域進行打擊毒品走私行動提供支援，包括開放美軍驅逐艦格雷夫利號（USS Gravely）停靠千里達島，並與美軍進行聯合軍演，以及允許美軍在托巴哥機場裝設雷達系統；上月15日更進一步開放機場供美軍使用，當時該國外交部表示，美國使用該國機場進行的活動，為「後勤性質，便利物資補給和例行的人員輪調」。

千里達及托巴哥距離委內瑞拉最近僅約11公里，該國兩座主要機場為位於千里達島的皮亞科國際機場（Piarco International Airport），和位於托巴哥島的ANR羅賓森國際機場（ANR Robinson International Airport）。千里達政府表示，這些行動是該國在區域安全上，致力於與美合作的一環。

