為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    促川普證明馬杜羅還活著 委內瑞拉政府籲全國冷靜

    2026/01/03 19:33 編譯管淑平／綜合報導
    委內瑞拉總統馬杜羅夫婦。（路透檔案照）

    委內瑞拉總統馬杜羅夫婦。（路透檔案照）

    美國總統川普3日宣佈對委內瑞拉發動「大規模攻擊」，並逮捕委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦後，委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，該國政府不知馬杜羅夫婦下落。

    《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，羅德里格斯透過電話向國營「委內瑞拉電視台」（VTV Venezuela）表示，「我們要求（美國總統）川普政府立即證明，總統馬杜羅和第一夫人依然健在的證據」。她並表示，美國的攻擊已經造成全國各地官員、軍事人員和平民的人命損失。

    川普3日凌晨在「真實社群」（Truth Social）發文，宣布成功對委內瑞拉和該國總統馬杜羅執行這項「大規模打擊行動」，並指馬杜羅夫婦已經被捕、押送出境。川普隨後將舉行記者會說明此事。

    委國首都卡拉卡斯當地時間3日凌晨傳出至少7起爆炸，以及飛機低空飛越的聲音，部分軍事設施停電。隨後委國聲明，指控美國對其發動軍事攻擊。

    《紐約時報》報導，若馬杜羅確實遭美國逮捕，依照委內瑞拉憲法，政權將移轉給羅德里格斯，不過，目前情勢不明，還無法確定將由誰掌權。被視為馬杜羅最得力的意志執行者、內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）發表電視談話，呼籲全國冷靜，信任領導階層。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播