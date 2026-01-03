促川普證明馬杜羅還活著 委內瑞拉政府籲全國冷靜

委內瑞拉總統馬杜羅夫婦。（路透檔案照）

美國總統川普3日宣佈對委內瑞拉發動「大規模攻擊」，並逮捕委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦後，委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示，該國政府不知馬杜羅夫婦下落。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，羅德里格斯透過電話向國營「委內瑞拉電視台」（VTV Venezuela）表示，「我們要求（美國總統）川普政府立即證明，總統馬杜羅和第一夫人依然健在的證據」。她並表示，美國的攻擊已經造成全國各地官員、軍事人員和平民的人命損失。

川普3日凌晨在「真實社群」（Truth Social）發文，宣布成功對委內瑞拉和該國總統馬杜羅執行這項「大規模打擊行動」，並指馬杜羅夫婦已經被捕、押送出境。川普隨後將舉行記者會說明此事。

委國首都卡拉卡斯當地時間3日凌晨傳出至少7起爆炸，以及飛機低空飛越的聲音，部分軍事設施停電。隨後委國聲明，指控美國對其發動軍事攻擊。

《紐約時報》報導，若馬杜羅確實遭美國逮捕，依照委內瑞拉憲法，政權將移轉給羅德里格斯，不過，目前情勢不明，還無法確定將由誰掌權。被視為馬杜羅最得力的意志執行者、內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）發表電視談話，呼籲全國冷靜，信任領導階層。

