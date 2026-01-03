花錢外包家務瑣事 哈佛學者：「省時消費」買回愛情滿意度

夕陽下的戀人。（美聯社檔案照）

你和另一半常為了繁瑣家務而爭吵嗎？哈佛商學院學者研究指出，將生活瑣事「外包」，花錢僱用外送、居家清潔、甚至代遛狗等，可以替你省下時間的服務，有助於提升感情滿意度。

《美聯社》3日報導，哈佛商學院行為科學教授惠蘭斯（Ashley Whillans）的團隊，追蹤自評常忙得團團轉的雙薪伴侶，進行為期六週的記錄，結果發現均有一貫的模式：進行「省時消費」的伴侶，對彼此關係的幸福感與滿意度普遍較高，尤其是在充滿壓力的時候。研究人們對時間與金錢之權衡的惠蘭斯說，花錢省下時間，如僱用會計、保母、清潔人員，會感覺對生活更有掌控權，「正是這種自主感提升福祉」。

71歲的紐約語言治療師華許（Casey Mulligan Walsh）就說，一週請一次居家清潔服務，讓她和丈夫能趁這時間去喝杯咖啡，而非爭執誰該吸地，「到府清潔那天是我一週中最喜歡的一天」。對科羅拉多州45歲教師瓊斯（Melissa Jones）來說，外包家務是丈夫愛的表現，丈夫買居家清潔服務當情人節禮物，「這讓我們能陪伴孩子、家人，留下回憶，而非刷洗地板」。

不過，並非每個人都負擔得起把家事雜務外包的費用，對此，惠蘭斯說，即使只在一小部分生活瑣事上採用這種作法，都能有所幫助。她建議伴侶進行「時間稽核」，審視每天的時間利用，找出可以做哪些小改變，找回片刻閒暇時光。她說，「人們低估了這些選擇的影響有多大，這並非事關奢侈，而是空出時間讓彼此感情連結」。

然而，光是外包家務並非萬靈丹，惠蘭斯說，「重點在於有意要好好地利用你得到的時間，和另一伴共度」。芝加哥婚姻與家庭關係治療師哈桑卡尼（Targol Hasankhani）也提醒，外包家務雖然能夠緩解日常壓力，但是不能以此取代溝通，工作、生活兩頭忙的家庭，往往因誰來做家事爭吵，「若家務的爭執是源於更深層的不平等感，或者不被重視，光靠僱用清潔工，並無法解決問題」。

