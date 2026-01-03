為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    Netflix收購華納「承諾上院線17天」 網炸鍋：會搞垮電影院

    2026/01/03 19:34 即時新聞／綜合報導
    據傳Netflix「只願給華納的電影在電影院放映17天」，消息一出全網炸鍋，直批將毀了電影院。（路透社資料照）

    據傳Netflix「只願給華納的電影在電影院放映17天」，消息一出全網炸鍋，直批將毀了電影院。（路透社資料照）

    根據《Deadline》報導，消息人士透露，Netflix合併華納後，承諾「一定會讓華納電影在電影院上映17天」，AMC等電影院認為應該維持上映45天，但無論怎麼改都會對電影院造成巨大衝擊。消息一出全網炸鍋「肯定會把電影院搞垮」、「月費將漲價」、「是電影行業的末日」、「電影院準備收收」。

    IGN》報導，雖然這不代表Netflix最終拍板定案以後華納的電影都只會上映17天，可能會介於17到45天，但可以肯定的是，隨著收購案持續前進，好萊塢內部會充滿緊張氣氛，因為Netflix的首要任務還是推動串流媒體的發展。

    如果真如Netflix所說，強行推動只上映17天政策，從《超人》續集《明日之人》（美國預計上映日期2027年7月9日）到《魔戒》新作《The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum》（美國預計上日期2027年12月17日）都可能受影響。

    國外網路論壇「Reddit」對此炸鍋，「以後可能一部電影7月4日上映，8月的第一個週末就能在Netflix上看到」、「不管人們願不願意承認，電影院可能真的快完蛋了」、「將終結電影院，而Netflix月費也將超過30美元」、「還是希望電影院能上映超過45天」、「如果人們知道不到3週就能在家看到電影，大多數人就不會去電影院了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播