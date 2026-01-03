Netflix收購華納「承諾上院線17天」 網炸鍋：會搞垮電影院

據傳Netflix「只願給華納的電影在電影院放映17天」，消息一出全網炸鍋，直批將毀了電影院。（路透社資料照）

根據《Deadline》報導，消息人士透露，Netflix合併華納後，承諾「一定會讓華納電影在電影院上映17天」，AMC等電影院認為應該維持上映45天，但無論怎麼改都會對電影院造成巨大衝擊。消息一出全網炸鍋「肯定會把電影院搞垮」、「月費將漲價」、「是電影行業的末日」、「電影院準備收收」。

《IGN》報導，雖然這不代表Netflix最終拍板定案以後華納的電影都只會上映17天，可能會介於17到45天，但可以肯定的是，隨著收購案持續前進，好萊塢內部會充滿緊張氣氛，因為Netflix的首要任務還是推動串流媒體的發展。

如果真如Netflix所說，強行推動只上映17天政策，從《超人》續集《明日之人》（美國預計上映日期2027年7月9日）到《魔戒》新作《The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum》（美國預計上日期2027年12月17日）都可能受影響。

國外網路論壇「Reddit」對此炸鍋，「以後可能一部電影7月4日上映，8月的第一個週末就能在Netflix上看到」、「不管人們願不願意承認，電影院可能真的快完蛋了」、「將終結電影院，而Netflix月費也將超過30美元」、「還是希望電影院能上映超過45天」、「如果人們知道不到3週就能在家看到電影，大多數人就不會去電影院了」。

