澤倫斯基大幅調整人事布局 聚焦國防與外交

澤倫斯基公布最新的防長和總統府幕僚長人選，旨在加強國防改革之餘，也強化外交談判。（美聯社）

《路透》及《美聯社》2日報導，烏克蘭總統澤倫斯基公布國防部長和總統幕僚長等人事安排，旨在加強對安全、國防發展和外交斡旋的關注。

據報導，澤倫斯基提名年僅34歲的副總理兼數位轉型部部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov），接替什米哈爾成為國防部長，並讚揚他深度參與「無人機戰線」計畫，並在國家服務和流程數位化方面卓有成效。

他說：「我們必須與所有軍人、軍事指揮機構、國家武器製造商及烏克蘭的合作夥伴一起，在國防領域推行真正有效的變革。」他也強調，國防部在什米哈爾導下取得良好的成績，什米哈爾卸任後將出任一個新的政府職位。

另外，澤倫斯基也任命現任國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）出任總統府幕僚長，填補前任葉爾馬克因涉貪腐醜聞去職後留下的空缺。

澤倫斯基表示，當前烏克蘭亟需聚焦國防與安全體系建構，以及在和談背景下推進外交進程，幕僚長須具備統籌相關工作的能力，布達諾夫的經驗與專業足以勝任。

自俄國全面入侵以來，布達諾夫已成為基輔情報工作的領導人物，經常出現在各種採訪和記者會，這些活動既是傳遞戰略訊號，也向莫斯科施加心理壓力。

在布達諾夫領導下，GUR擴大行動範圍，協調情報、破壞和特種作戰，以削弱俄國在戰線以外的軍事能力。烏克蘭官員稱讚軍事情報部門對俄羅斯指揮機構、後勤樞紐、能源基礎設施和海軍資產發動多次行動，包括深入俄羅斯領土和被佔領土的襲擊。

分析指出，他被任命為總統府幕僚長標誌著一個不同尋常的轉變，將一位情報主管置於烏克蘭政治和外交協調的核心。

