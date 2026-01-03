美國調停又破功？ 民主剛果親政府民兵與叛軍再起衝突

盧安達扶持的剛果民主共和國叛軍M23與親剛果民主共和國政府的民兵，3日爆發衝突。圖為民主剛果總統齊塞克迪（右）與盧安達總統卡加米（左）上月初在美國華府簽署和平協議後與川普總統（中）合影。（法新社）

當地消息人士指出，盧安達支持的剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，以下簡稱民主剛果）叛軍組織「3月23日運動」（M23）與親民主剛果政府的「瓦扎倫多」（Wazalendo），3日在民主剛果東部戰略要地烏維拉（Uvira）周遭數鎮爆發戰鬥。

民主剛果東部與盧安達、蒲隆地接壤，當地礦產資源豐富，但也持續受暴力衝突所苦達30年；隨著M23死灰復燃，當地情況自2021年起更為惡化。

請繼續往下閱讀...

去年底，M23在拿下民主剛果東部的果瑪（Goma）與布卡伏（Bukavu）後，對民主剛果南基伍省（South Kivu）發動新攻勢，同年12月10日奪下鄰近民主剛果及其盟國蒲隆地邊境的要城烏維拉（Uvira）。

M23背靠盧安達，攻擊行動意味盧安達違反去年12月4日在華府民主剛果簽署的和平協議。該協議是美國為終結民主剛果東部長年衝突的最新努力，川普總統曾大讚是「奇蹟」。

在華府施壓下，M23去年12月16日說，同意應美方要求，將自烏維拉撤軍。

南基伍省烏維拉的民間社團協調員布維賈（Kelvin Bwija）告訴法新社，自當地時間3日凌晨3時（台灣時間同日9時）起，M23與「瓦扎倫多」在烏維拉附近的卡肖姆貝（Kashombe）、盧班達（Lubanda）、穆辛威（Musingwe）、卡通戈（Katongo）與基貢戈（Kigongo）等地，發生暴力衝突。「現在在烏維拉都能聽到槍聲」。

「瓦扎倫多」是一個親民主剛果政府、與政府軍「民主剛果武裝力量」（FARDC）聯合作戰的民兵組織。

法新社透過電話聯繫到基貢戈的1名居民，此人證實3日一早再爆衝突，聽到巨大爆炸聲與槍聲。FARDC的地區發言人卡隆吉（Reagan Mbuyi Kalonji）也證實，基貢戈與卡通戈發生衝突，確切來說是烏維拉地區的卡肖姆貝與盧班達的山區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法