    儀式感沒了！40％日本年輕人偏好「電子壓歲錢」

    2026/01/03 16:06 編譯孫宇青／綜合報導
    日本長輩通常在新年元旦發放壓歲錢給晚輩。（路透）

    日本長輩通常在新年元旦發放壓歲錢給晚輩。（路透）

    日本《每日新聞》3日報導，每年元旦是日本長輩發放「年玉」（壓歲錢）給晚輩的日子，而一項最新調查顯示，近40%的20歲（含）以下日本年輕人，更喜歡以電子方式接收這筆帶有祝福的金錢，這表明日本用小巧精緻的紙信封裝現金的傳統習俗，可能正在發生改變。

    儘管現金仍然是主流，但市場研究公司Intage Inc.最新調查顯示，喜歡電子年金的年輕人比例上升至38.5%，高於2025年的30.5%。自2022年開始針對2023年新年假期進行調查以來，年輕人對「電子年玉」的偏好一直在上升，似乎更重視便利性。

    不過，對於送禮者（主要是成年人）而言，情況似乎有所不同。超過90%的送禮者仍傾向於在新年期間，向年輕人贈送現金壓歲錢，因為他們認為現金更有意義。

    Intage於11月19日至25日在全國範圍內開展了這項調查，目標人群為5000名年齡在15至79歲之間的受訪者。

    依年齡組別劃分，學齡前兒童最常見的預算金額是每人1000日圓（約台幣200元）以下，佔比43.7%；小學低年級（一、二年級）學生最常見的預算金額是每人2001至3000日圓（約台幣400至600元），佔31.6%。

    國中生最常見的預算金額是每人4001至5000日圓（約台幣800至1000元），佔比51.6%；高中生最常見的預算金額是每人9001至10000日圓（約台幣1800至2000元），佔51.3%。

    調查也顯示，2026年新年期間，人們平均預算的年玉為2萬4039日圓（約台幣4810元），比2025年減少736日圓（約台幣147元），這顯然是受到生活成本上漲的影響。

