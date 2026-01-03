為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    日籍遊客恆河邊脫序行為惹怒當地居民 導遊急道歉

    2026/01/03 15:05 即時新聞／綜合報導
    恆河是印度的「聖河」，承載深厚文化與宗教信仰。（美聯社）

    印度瓦拉納西（Varanasi）著名的恆河畔於去年12月25日耶誕節發生一起爭議事件，一群日本遊客在聖河岸邊的不當舉止引發當地居民不滿，不僅造成現場騷動，也在網路上引起熱議。

    綜合媒體報導，根據影片，該團日本遊客一行人身著休閒裝、戴著耶誕帽站在恆河岸邊，其中一名男子脫下上衣、僅穿泳褲並試圖下河，部分居民見狀上前阻止並以嚴厲語氣要求其立即停止行為，認為此舉不尊重這條被視為聖河的恆河，也可能衝撞當地信仰，面對圍觀群眾的反應，該名男子最終雙手合十表示歉意。

    日本籍導遊指出，引起騷動的原因是其中一名團員在河岸邊小便的行為，造成當地居民強烈反彈，導遊強調，他們未能充分預見當地文化與宗教氛圍的敏感性，對此深感抱歉並正積極反省旅行團管理與溝通。

    涉事遊客竟還是YouTuber，是由男女3人組成的團隊「坂口カメラ」。坂口カメラ後續也在YouTube與Instagram貼出道歉聲明，坦言確實是同行者所為，並致歉：「未能對周遭狀況做出充分考量，正在反省中。」

    事件發生後在網路上掀起熱烈討論，尤其是日本社群上，有許多網友對遊客的行為提出批評，認為身為外國旅客應尊重訪地文化與宗教禁忌，部分評論也表示，若類似行為發生在日本國內，對於當地民眾而言也同樣不被接受，應以更高的文化敏感度看待國際旅遊。

    坂口カメラ在IG貼出道歉聲明。（圖片擷取自IG/@oresaka_camera）

