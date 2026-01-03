中國父母瘋狂把小孩送到日本！大阪中小學有3/4外籍生是中國人

中國父母近年來瘋狂把小孩送到日本就學，大阪市小學、國中，光是去年就有4分之3的外籍生是中國人。日本小學生示意圖。（美聯社）

中國父母近年來掀起把小孩送到日本就學的風潮，從去年統計資料來看，光是大阪市的小學、國中，就有4分之3的外籍生是中國人。

據《產經新聞》報導，中國明明是世界第2大經濟體，但家長們紛紛選擇讓兒女「教育移民」到日本，推測是為了要離開競爭激烈的中國社會，或者是認同日本的教育體系。

這種學生湧入的現象連日本補習班也大喊吃不消，大阪補習業者本寺昭良透露，從2023年年末以來，中國學生來學習日語的人數就急遽增加，2024年之後他們為中國學生特別設置了專門教室，因為這些小孩日文能力參差不齊，有的是完全不會日語。

本寺昭良指出，中國學生會先接受日本小學1年級的閱讀、寫作、發音等課程，有了一定能力後再和日籍學生一起上課。本寺昭良說，中國小孩經常表達未來想持續留在日本的意願，由於日本生育率低迷的問題，因此無論國籍如何，他希望為日本留下這些孩子。

據了解，中國人普遍認為學歷會決定未來收入和人生成敗，因此從小就開始準備「高考（大學入學考試）」，但就算考上大學也不代表畢業後就能找到工作，許多人會選擇繼續攻讀研究所，躲避「畢業即失業」的問題。

專門研究中國經濟問題的近畿大學副教授吳喆人透露，中國近年來有越來越多青少年讀書讀到罹患精神病，因此有些家長為了避免小孩受苦，就把兒女送到日本接受教育。

