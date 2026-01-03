傻眼！疑受反日影響 中國B站跨年晚會自刪節目

中國B站跨年晚會，請來歌手阿蘭演唱網路熱門歌曲〈神曼波〉，孰料卻因為這首歌題材來自日本動畫，在後續節目回放中刪除。（圖擷自「Chris Yang」YT頻道）

離譜！中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili、B站）跨年晚會，請來藏族女歌手阿蘭·達瓦卓瑪演唱網路熱門歌曲〈神曼波〉，孰料在節目回放中刪除了這段演出，疑似是因為這首歌的題材來自日本動畫，讓中國網友也相當傻眼。

據了解，〈神曼波〉由AI作曲，歌詞則來自日本動畫《賽馬娘Pretty Derby》第二季，裡頭角色「東海帝王」外出時所哼唱的「はちみーをなめると（只要喝了蜂蜜的話）」，直接音譯過來就是「哈基米南北綠豆」。

至於「曼波」，則是日本賽馬娘手遊角色「詩歌劇」，在個人劇情裡所哼唱的翻車魚之歌，由於翻車魚在日文裡為「マンボウ」，聽起來就是「曼波」，和「哈基米南北綠豆」結合起來的各種改編歌曲，在中國次文化裡相當流行。

〈神曼波〉就是從這種風潮之下，由B站1名專注打造AI歌曲的網紅所創作，從去年10月發布以來，已有491萬播放量、1.2萬則彈幕，討論度相當高，因此也被納入B站跨年晚會。

孰料，在藏族歌手阿蘭表演完〈神曼波〉後，從「2025B站跨年晚會」的節目回放裡無法找到這段演出，讓中國網友議論紛紛，不少人直呼B站怎麼自刪影片，還有人認為應該是〈神曼波〉和日本文化有關，因此B站決定刪除。

