為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    傻眼！疑受反日影響 中國B站跨年晚會自刪節目

    2026/01/03 13:00 即時新聞／綜合報導
    中國B站跨年晚會，請來歌手阿蘭演唱網路熱門歌曲〈神曼波〉，孰料卻因為這首歌題材來自日本動畫，在後續節目回放中刪除。（圖擷自「Chris Yang」YT頻道）

    中國B站跨年晚會，請來歌手阿蘭演唱網路熱門歌曲〈神曼波〉，孰料卻因為這首歌題材來自日本動畫，在後續節目回放中刪除。（圖擷自「Chris Yang」YT頻道）

    離譜！中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili、B站）跨年晚會，請來藏族女歌手阿蘭·達瓦卓瑪演唱網路熱門歌曲〈神曼波〉，孰料在節目回放中刪除了這段演出，疑似是因為這首歌的題材來自日本動畫，讓中國網友也相當傻眼。

    據了解，〈神曼波〉由AI作曲，歌詞則來自日本動畫《賽馬娘Pretty Derby》第二季，裡頭角色「東海帝王」外出時所哼唱的「はちみーをなめると（只要喝了蜂蜜的話）」，直接音譯過來就是「哈基米南北綠豆」。

    至於「曼波」，則是日本賽馬娘手遊角色「詩歌劇」，在個人劇情裡所哼唱的翻車魚之歌，由於翻車魚在日文裡為「マンボウ」，聽起來就是「曼波」，和「哈基米南北綠豆」結合起來的各種改編歌曲，在中國次文化裡相當流行。

    〈神曼波〉就是從這種風潮之下，由B站1名專注打造AI歌曲的網紅所創作，從去年10月發布以來，已有491萬播放量、1.2萬則彈幕，討論度相當高，因此也被納入B站跨年晚會。

    孰料，在藏族歌手阿蘭表演完〈神曼波〉後，從「2025B站跨年晚會」的節目回放裡無法找到這段演出，讓中國網友議論紛紛，不少人直呼B站怎麼自刪影片，還有人認為應該是〈神曼波〉和日本文化有關，因此B站決定刪除。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播