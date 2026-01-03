女兒電話求救直奔瑞士火場 他「徒手撬門」救下10餘人

坎波洛接到女兒受困在酒吧的求救電話後，毅然決然前往火災現場撬開緊急逃生門，讓至少10幾名年輕人脫困，他因吸入濃煙送醫治療，被譽為「英雄父親」。（圖擷取自X）

瑞士滑雪勝地酒吧跨年派對發生火災，至今已造成至少40人喪生，119人受傷，數字可能還會再更動。1名父親接到女兒受困在酒吧的求救電話後，毅然決然前往火災現場撬開緊急出口，讓至少10幾名年輕人脫困，他因吸入濃煙送醫治療，被譽為「英雄父親」。

綜合外媒報導，55歲的坎波洛（Paolo Campolo）就住在克蘭蒙丹納（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）附近，跨年夜大火發生時，他接到女兒的求救電話，聲稱她未婚夫與朋友們受困在火場內，坎波洛到達現場後發現主要的出入口被逃生的人群堵住，他便找到側邊的一扇門，與另一名男子合力將門撬開，這時許多人從被撬開的門逃出。

坎波洛表示，他看到門後有許多受傷的人，有的被燒傷但仍有意識，有些已經失去意識，他們眼神滿是絕望，向坎波洛求救，坎波洛扛住濃煙徒手將1名又1名年輕人拖出火場，而坎波洛的女兒原本也會在酒吧內，但她決定先回家才逃過一劫，而她的未婚夫則因燒傷在醫院搶救中。

坎波洛的行為救了10多名年輕人，他則因為吸入濃煙而呼吸道嗆傷，目前正在醫院治療中，所幸狀況穩定，但接下來都要透過氧氣罩呼吸，直到健康恢復後才能出院，許多人稱坎波洛為「英雄父親」。

