    國際

    李在明將訪中：旨在最大限度減少韓中誤解矛盾

    2026/01/03 11:42 中央社
    韓國總統李在明4日將對中國進行國是訪問，他行前接受央視專訪表示，此次訪中的目的在於最大限度地減少或消除以往與中國的誤解或矛盾，推動韓中關係躍升到新階段；他並指與美國合作是現實，但不代表韓中關係應對立。（擷自央視）

    韓國總統李在明4日將對中國進行國是訪問，他行前接受央視專訪表示，此次訪中的目的在於最大限度地減少或消除以往與中國的誤解或矛盾，推動韓中關係躍升到新階段；他並指與美國合作是現實，但不代表韓中關係應對立。（擷自央視）

    韓國總統李在明4日將對中國進行國是訪問，他行前接受央視專訪表示，此次訪中的目的在於最大限度地減少或消除以往與中國的誤解或矛盾，推動韓中關係躍升到新階段；他並指與美國合作是現實，但不代表韓中關係應對立。

    李在明將於4至7日對中國進行國是訪問，並於5日與中國國家主席習近平會面。

    李在明訪中前在青瓦台接受央視訪問，他表示，在過去一段時間，韓中之間確實存在一些誤解或矛盾，這在一定程度上對兩國關係發展造成障礙。此次訪中的目的在於最大限度地減少或消除以往存在的誤解或矛盾，推動韓中關係躍升並發展到新階段。

    李在明表示，過去曾有「安保靠美國、經濟靠中國」的說法，他認為韓國的戰略自主性尤為重要。在安全領域與美國的合作，對韓國是不可迴避的現實，因為韓美是軍事同盟，經濟關係也不斷深化。但這並不意味著韓中關係就應走向對立或衝突，這對韓國的國家利益毫無益處。

    李在明表示，在力所能及的範圍內，韓國應與中國盡可能實現共存與合作，積極深入地尋找彼此互利共贏的空間。要做到這一點，必須進行更多對話，及不斷挖掘新的合作關係。

    李在明表示，韓國和中國領導人的會晤，即便難以做到非常固定，也至少應該爭取一年舉行一次。不論是他訪中，還是中國領導人訪韓，形式並不重要。

    在台灣議題上，李在明指出，韓中兩國建交時，韓國政府和中國政府達成的共識至今仍是規範兩國關係的核心準則，其效力始終如一。「我本人也可以明確表示，韓國始終尊重一個中國。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸問題在內的周邊問題上，維護和平與穩定對我們而言至關重要」。

    韓媒此前報導，三星電子、SK集團、現代汽車集團、LG集團等200多名韓國企業家將組成經濟代表團，隨同李在明訪中。

    李在明表示，中國經濟取得了大幅成長與發展，在技術和資本方面，已經在很多領域領先韓國。他希望在人工智慧和高新技術產業等領域，通過與中國建立新的平等合作關係，打造有利於雙方發展的合作型經濟關係。

    他表示，韓中的經濟成長戰略具有相似性，會形成競爭關係，但也存在廣泛的合作空間。若能在競爭中發掘合作領域，又通過合作提升各自實力，就能構建起相輔相成的關係。

    熱門推播