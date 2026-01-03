為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本東京與橫濱下初雪 淺草寺雪花飛舞

    2026/01/03 08:55 中央社
    東京知名景點淺草寺2日下雪。 （美聯社）

    東京知名景點淺草寺2日下雪。 （美聯社）

    日本昨天靠日本海為主的地區降下大雪之外，靠太平洋一側的東京都市區與神奈川縣橫濱市等地也觀測到今冬初雪。東京都知名景點淺草寺，昨晚7時過後能看到雪花在空中飄散。

    「讀賣新聞」報導，氣象廳表示，截至2日晚間6時觀測的24小時降雪量分別為新潟縣系魚川市64公分、福井縣南越前町41公分、鳥取縣大山町38公分。

    受到下雪影響，往來東京羽田機場與鳥取機場等地的航班取消。

    另外，東京本季觀測到的初雪比往年平均早一天，但比上一個冬天晚14天。東京市區昨晚開始下雪，到晚上9時已測得1公分積雪。東京都千代田區的JR東京車站前，也能看到一些行人撐傘擋雪。

    氣象廳表示，日本附近除了出現冬季型態氣壓分布，零下36度的強烈寒流也流進本州附近上空約5500公尺處。這也導致日本靠日本海一側為主的地區下大雪。

    氣象廳預測各地今天會持續下雪，截至今晚6時的24小時預期降雪量，分別為北陸地區70公分、近畿地區60公分、關東甲信地區50公分等。

    而氣象廳也呼籲民眾留意雪崩、因路面結冰引發的交通事故，以及電線與樹木等積雪所造成的雪害。

    2日東京淺草寺外人們撐著傘在雪中進行新年祈禱。 （美聯社）

    2日東京淺草寺外人們撐著傘在雪中進行新年祈禱。 （美聯社）

