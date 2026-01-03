為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國18歲男子策劃跨年夜攻擊 遭FBI逮捕

    2026/01/03 07:26 中央社
    北卡羅來納州的法官下令將落網的史特迪凡（Christian Sturdivant）持續羈押，直到1月7日舉行進一步聽證會。（美聯社）

    

    美國當局今天指出，一名在心理健康方面有問題紀錄的18歲美國男子，涉嫌以「伊斯蘭國」（ISIS）之名策劃持利刃與鐵鎚發動攻擊，已在跨年夜當天遭聯邦調查局（FBI）逮捕。

    法新社報導，北卡羅來納州的法官下令將落網的史特迪凡（Christian Sturdivant）持續羈押，直到1月7日舉行進一步聽證會。

    史特迪凡被控向「恐怖組織」提供實質支援，在此之前，臥底FBI探員讓他誤以為他們是伊斯蘭國組織成員。

    聯邦檢察官佛格森（Russ Ferguson）在記者會上表示：「他向那名臥底探員宣誓效忠ISIS，並透露自己很快就要發動聖戰計畫。」

    檢方指出，史特迪凡向第2名臥底探員透露，他計劃在跨年夜於明特希爾鎮（Mint Hill）的雜貨店與速食店發動攻擊。

    FBI探員表示，史特迪凡在2022年仍是未成年人時，就因「經由社群媒體與一名身分不明的ISIS成員接觸」而受到FBI注意。

