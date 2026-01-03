外媒專訪調查局副局長徐國楨 揭中國對台利誘間諜多重手段

法務部調查局副局長徐國楨在1日於英國《每日電訊報》（The Telegraph）刊出的專訪中表示，中國對台灣動用各種手段招募間諜，包括幫助親中人士當選，進而影響台灣政策。（本報資料照）

中國除了對台灣進行文攻武嚇，也設法在台招募間諜，以取得敏感的機密訊息。法務部調查局副局長徐國楨在1日於英國《每日電訊報》（The Telegraph）刊出的專訪中表示，中國招募間諜的方式包括－尋找經濟困難的官兵，花錢請他們蒐集和交付機密軍事情報；接觸曾在中國留學、出差或探訪親友的人士；幫助親中人士當選，進而影響台灣政策，而中國對台灣的間諜活動有8成涉及軍事情報。

法務部調查局指出，中國有黨、政（包括情報機構以及國家安全部）、軍3大間諜招募系統。迄今為止，台灣在經調查後已發現數百起中國間諜案件，甚至部分案情顯示，北京已接觸到台灣政府和軍方高層人員。

徐國楨表示：「這些間諜活動有可能將一些敏感機密信息洩露到中國，但有關部門正在努力阻止。我們認為，情況相當嚴重，因為他們正試圖滲透台灣，無論是透過軍隊、行政系統、立法機關、公共部門還是民間部門。」

根據法務部調查局的統計，約80%的間諜案與台灣軍隊有關，包括退役或現役軍人，剩下約20%的案件跟公務員有關。法務部調查局是9個負責因應中國間諜威脅的機構之一。

徐國楨指出：「如果他們（中國）發現這些退役軍官與台灣政界、軍方或外交界有聯繫，就會想方設法接近並進行招募。這個過程通常最早階段是拉攏，先面對面款待，然後才採取真正想要的行動。

中國的另一種常見策略是透過網路銀行或地下借貸等管道，接觸經濟困難的官兵， 花錢請他們蒐集和交付機密軍事情報。

例如在2022年，前台灣海軍陸戰隊中士陳毅閔因沉迷網路遊戲負債纍纍，急需用錢，他偶然看到1則中國情報人員的網路借貸廣告，對方在得知陳的軍職身分後提出，只要交付台灣機密軍事情報，可按件領取現金報酬。

在接下來的1年裡，陳毅閔從台灣2個軍事基地的資料庫下載並列印了絕密文件，拍照後透過網路發送給對方，收到新台幣17萬元的報酬和獎金。2025年，陳因違反台灣「國家安全法」被判處2年2個月徒刑。

徐國楨表示，「中國會尋找經濟困難的官兵，並向他們提供貸款，但會告訴他們『你為我工作，如果你能獲得這些訊息，就不用還錢』」；同時，對特別敏感的台灣情報，中國還會提供格外獎勵。

除了竊取機密情報外，被中國收買的台灣官兵還經常接獲指示招募同僚，以建立更大的網路。例如在2023年，1名台灣退伍軍人首先被1名中國情報官員招募，隨後又招募了9名台灣現役和退役軍人，這些人提供了有關關鍵軍事基地和訓練模組的情報。

中國還有一種招募間諜的方式，就是面對面接觸曾在中國留學、出差或探訪親友的人士，以建立信任。中國情報機構會尋找曾在中國留學過的台灣人員，並透過他們的大學人脈網路與他們建立聯繫。在中國，大多數大學的校務委員會成員中都有共產黨黨支部，他們通常負責招募目標，再將這個目標作為與台灣政府其他部門之間的外聯對象。

徐國楨指出：「當這些人在中國完成學業，回到台灣為政府工作、成為立法委員或擔任什麼公職時，他們會收到來自中國的指示，收集有關政策、預算或任何他們想要了解的話題等訊息。」

儘管中國間諜活動的大部分目標都與台灣軍方有關，但也會鎖定公務員和政界人士。在2025年9月的一起備受矚目的案件中，4名與台灣總統和前外交部長關係密切的男子因替中國從事間諜活動而遭羈押，一審分別被判處不同刑期。

徐國楨表示：「這些都是政府部門成員，他們參與制定規則和政治政策，也負責審查或審計預算，因此他們參與了許多政府事務。」

有時候，中國也會尋找台灣的民選官員或競選公職的人士，資助他們的競選活動，以提高他們的當選概率。之後，中國就可以利用這些人來影響政策決策。而這些人更認同中國的對台主張，以及在所謂「統一」問題上持類似觀點。

在國民黨的立委和成員中，也有涉嫌參與中國間諜活動被捕的案例。例如在2025年初，曾擔任多名國民黨立委和台北市議員助理的1名男子，因涉嫌為中國從事間諜活動而被捕，目前獲得交保。

2024年台灣以間諜罪起訴了64人，2023年則有48人被起訴。2025年截至9月，台灣對15人提起間諜罪指控，預計到2025年底，這個數字將增至20人。

在談及台灣因應日益猖獗的中國間諜時，徐國楨表示：「我們相信可以有效因應，因為我們擁有強大的跨部門合作和能力。」但有專家提醒，中國對台灣虎視眈眈，且已投入相當多的資源，面對中國的間諜活動，台灣仍須步步為營。

