    國際

    川普施壓馬杜羅引莫斯科介入 紐時：美俄恐升高緊張關係

    2026/01/02 21:59 編譯林家宇／綜合報導
    紐約時報分析，莫斯科介入美國施壓委內瑞拉行動，可能導致兩國關係緊張。（路透）

    美國總統川普第二任期大力施壓委內瑞拉總統馬杜羅政權，近期陸續查扣載運委國石油油輪，包括追緝一艘逃逸至大西洋的油輪「貝拉1號」（Bella 1）約兩週時間。紐約時報引述知情人士說法，支持馬杜羅政權的俄羅斯已向美國務院提出正式外交請求，要求停止追捕該艘油輪。分析莫斯科此舉可能影響正進行中的烏俄和平協商，升高美俄緊張關係。

    貝拉1號上月從伊朗啟航駛向委國，在加勒比海域遭美海岸防衛隊鎖定。美方指控貝拉1號未懸掛可供辨識的有效國旗，在握有扣押令的情況下查緝該船，但貝拉1號船員拒絕配合，掉頭逃向大西洋。

    逃亡期間，貝拉1號多次打出俄羅斯牌，包括漆上俄國國旗、透過無線電聲稱獲莫斯科授權航行，並以新船名「馬利內拉」（Marinera）登記於俄羅斯官方船籍。但因最初接觸美海防隊時懸掛「假旗」，仍被川普政府視為無國籍船。俄羅斯已於去年12月31日晚間，向美國務院及國土安全委員會（HSC）正式提出外交請求，要求停止追捕。

