    南韓總統李在明1/4~1/7訪中國 「這天」見習近平

    2026/01/02 22:23 中央社
    南韓總統李在明4到7日赴中國國是訪問，預計5日與中國國家主席習近平會談。（歐新社）

    韓國總統李在明將於4至7日赴中國進行國是訪問。據韓媒報導，李在明預計4日抵達北京，6日轉往上海訪問兩天，期間將參觀日本殖民統治時期的大韓民國臨時政府舊址。

    韓聯社報導，韓國國家安保室室長魏聖洛今天在記者會說明李在明這次訪中的安排時，作了上述表示。

    李在明預計5日與中國國家主席習近平舉行會談，6日轉往上海，7日訪問大韓民國臨時政府舊址，將與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，出席旨在促進韓中創投與新創企業建立夥伴關係的活動。

    魏聖洛表示，李在明此行，韓中預計將討論在供應鏈投資、數位經濟、環境與氣候變遷、人文交流、旅遊及打擊跨國犯罪等領域的務實合作。

    報導說，當被問及韓國在台灣議題的立場時，魏聖洛表示，「我們尊重一個中國政策，並按照這一立場行事」。

    除了與習近平舉行會談，據表示，李在明5日還將出席中韓商務論壇，6日分別與中國國務院總理李強、中國全國人大常委會委員長趙樂際會面。

    這將是習近平與李在明在短短兩個月內的第二次會面。路透社今天引述分析人士表示，習近平在如此短時間內再與李在明碰面，反映中方急於拉攏韓國鞏固雙方關係，並推動經濟合作與觀光交流。

