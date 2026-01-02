生成未成年人裸露影像犯眾怒 AI機器人Grok坦承出包

馬斯克的AI模型Grok應用程式標誌。（法新社檔案照）

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智慧聊天機器人Grok，近日回應用戶提問時，生成未成年人幾乎衣不蔽體的影像，在網路上廣傳，引發眾怒。為此，Grok 2日在自家社群平台X上坦承此事，並指是因「安全防護出現漏洞」。

《彭博》2日報導，Grok過去幾天在X回應用戶提示時，生成一些未成年人穿著極少的影像，違反自家的可接受使用政策（AUP）中，禁止將兒童性化的規定。Grok在2日的發文中說，已將這些影像下架，「我們找出安全防護的漏洞，正在緊急修補」，並表示兒童性剝削影像屬「違法且被嚴格禁止」的內容。開發Grok的xAI公司尚未回應此事。

美國CNBC 1日報導，此事在跨年前幾天開始，用戶利用X上的AI工具，直接提示Grok將一般的婦女、孩童影像生成露骨的內容，這些經AI變造的影像被廣泛流傳，使畫面中主角受到羞辱、騷擾和傷害。

這類事件凸顯平台內容審查和大型語言模型內建影像生成安全機制面臨的挑戰，即使標榜設有「護欄」的AI工具，還是有可能被以各種方式操弄，使違規內容得以散布，這一點已令兒童安全倡議團體警覺。英國非營利組織「網路觀察基金會」（Internet Watch Foundation）表示，2025年上半年通報的這類AI生成影像比前一年同期暴增400%；該基金會警告，AI生成的兒童性虐待影像，正以「令人膽顫心驚」的速度進化，內容愈來愈逼真、尺度更極端。

xAI將Grok定位為比其他主流AI模型更「寬鬆」 ，去年夏天更推出「火辣模式」（Spicy Mode），允許部分成人裸露和性暗示內容。不過，其平台禁止涉及真人肖像的色情內容，和任何與未成年人有關的性內容，這類內容在多數司法管轄區屬於非法製作或散布。

