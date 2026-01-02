普廷又被騙！烏克蘭詐死欺敵 抗俄志願軍領袖躲過暗殺

反俄羅斯總統普廷的俄國武裝團體「俄羅斯志願軍團」領袖卡普斯丁。（路透檔案照）

烏克蘭再度成功利用詐死欺敵，阻止俄軍暗殺1名抗俄領袖。烏國軍事情報單位1日表示，烏軍假稱1名反克里姆林宮的俄羅斯武裝份子已在前線陣亡，避免他遭俄軍特種部隊暗殺，並且使烏國得以追查暗殺陰謀的幕後主使者。

《法新社》1日報導，這名在烏軍安排下「詐死」的是反俄羅斯總統普廷的俄國武裝團體「俄羅斯志願軍團」（RDK）領袖卡普斯丁（Denis Kapustin），又名為尼基廷（Denis Nikitin）。俄羅斯志願軍日前對外宣稱，卡普斯丁已在前線陣亡。不過，烏克蘭國防情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）1日和卡普斯丁透過視訊出席一場新聞簡報會，當場恭喜他「復活」。

烏國國防情報總局在聲明中指出，暗殺卡普斯丁的行動，「由侵略者國家俄羅斯的特勤部門下令」，並且為執行暗殺編列了50萬美元。

烏克蘭國防情報總局表示，透過一場「全面的特殊行動」保住了卡普斯丁的性命，並且揪出涉案人員，包含俄羅斯特勤系統中的策畫者和實際執行者；卡普斯丁表明，「準備好繼續以部隊領袖身分，執行戰鬥與特殊任務」。

俄羅斯志願軍在烏俄戰爭期間，曾對俄國發動跨境攻擊，卡普斯丁與極右派、足球流氓文化有關連，已被俄羅斯列為恐怖份子，其部分部屬也曾公開表達新納粹立場。

最新這起詐死欺敵事件，令人聯想到2018年反克宮記者巴欽科（Arkady Babchenko），當年同樣在烏克蘭當局安排下「假死」，躲過暗殺，並且協助烏國成功逮捕暗殺行動策劃者。

