川普如願冠名甘迺迪中心 網址卻被「這人」買下惡搞

2025年12月19日，華府知名表演藝術中心「甘迺迪中心」的建築外牆上的名稱，被冠上川普總統的全名。（美聯社檔案照）

儘管美國總統川普成功讓華府知名表演藝術中心「甘迺迪中心」（Kennedy Center）更名為「川普甘迺迪中心」（Trump Kennedy Center），但網址trumpkennedycenter.org卻早就被美國電視編劇與製作人莫頓（Toby Morton）買下，並將之打造為專門用來惡搞嘲諷川普的網站。

曾參與製作諷刺搞笑卡通《南方四賤客》（South Park）與惡搞式喜劇節目《瘋狂電視》（MadTV）的莫頓1日表示，他去年8月就買下trumpkennedycenter.org，賭的就是川普在「甘迺迪中心」董事會安插自家人馬並自任主席後，會更改該中心的名稱。

高瞻遠矚的莫頓果然賭中。上月，「甘迺迪中心」建築的大理石外牆上的名稱，被冠上川普的全名；儘管該中心尚未正式宣布啟用新網站，現行官網網址kennedy-center.org亦無川普字樣，但官網頁首（header）左上角顯示，該中心已更名為「川普甘迺迪中心」（Trump Kennedy Center）。

這讓莫頓的官網trumpkennedycenter.org得以趁隙假亂真：當沒搞清楚狀況的鄉民以為trumpkennedycenter.org就是「川普甘迺迪中心」的官網時，在此看到的不是各種音樂、戲劇與舞蹈等演出的節目表，而是「艾普斯坦舞者」（Epstein Dancers）的演出公告。

此舉明顯是諷刺川普與美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係匪淺。金融家出身的艾普斯坦因涉及仲介未成年人賣淫等性犯罪遭起訴，2019年在候審期間死於獄中，據信其客戶多為政要權貴。川、艾過去曾是朋友，但川普在艾案曝光後便與之保持距離；2024年，川普在打總統選戰時質疑民主黨政府隱匿艾案真相藉此吸票，但回鍋白宮後迴避艾案。

惡搞網站還仿效正版官網弄了1個「甘迺迪中心」建築簡圖，但卻把原本的柱子改成牢房鐵欄杆；網頁最上方的橫幅也充斥嘲諷意味，宣稱該中心是1個「致力於權力與忠誠的國家機構」。

「甘迺迪中心」與白宮並未立即回覆置評要求，因此無法確定他們是否考慮對莫頓採取法律行動以討回該網址。

莫頓過去也曾搶先買下若干網址，並將之打造為山寨版政府網站或競選網站，意在「以子之矛攻子之盾」。針對甘迺迪中心更名，莫頓說，此舉本身就稱得上是一種行為藝術，因為曾公開嘲笑藝術家、摒棄文化、藐視藝術的川普，如今卻開始以藝術管理者自居，「真的是有夠驚人」。

美國電視編劇與製作人莫頓將搶先買下的網址trumpkennedycenter.org，專門用來惡搞嘲諷川普。（圖擷取自網路）

