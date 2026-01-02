巴黎凱旋門跨年驚現「2036」 真相曝光揭背後警示涵義

大批民眾聚集在法國巴黎凱旋門前，慶祝2026年的到來，但凱旋門卻出現了巨大投影「2036」字樣，引發民眾與網友熱烈討論。（擷自threads）

法國巴黎在迎接2026年跨年夜，著名的凱旋門外牆出現了巨大投影「2036」字樣，引發民眾與網友熱烈討論，不少人誤以為是現場失誤或打錯字，但事實上這並非單純搞錯年份，而是一場別具意義的公共宣導活動。

綜合媒體報導，跨年倒數前約半小時，凱旋門以投影方式顯示「2036。不要等十年才慶祝你的下一個新年夜，今晚請勿酒後或吸毒後駕車，請照顧好自己與他人」等警示訊息，主辦單位刻意將時間推至未來十年，是希望讓民眾反思酒駕與毒駕的行為與後果，強調若因違法駕駛肇事，依法最高可判處十年有期徒刑，那下一次跨年，恐要等到2036年才能迎接新年。

這項創意投影由一個以酒駕受害者命名的協會發起，透過跨年夜這個全球矚目的節日舞台，讓更多人正視酒後駕車的嚴重性。

跨年夜的煙火與燈光秀點亮城市夜空，吸引大量民眾與觀光客聚集香榭麗舍大道迎接新年，2026年的巴黎跨年別具深意，也成為網上熱議的國際話題。

When 2026 Turns Into 2036 ????



French skips ten years ahead of everyone else.



Or their technology is so advanced that we collectively witnessing time warp? pic.twitter.com/Pvh7iPWMOf — Sierra （@Sierra_rak） January 1, 2026

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

大批民眾聚集在法國巴黎凱旋門前，慶祝2026年的到來。（歐新社）

