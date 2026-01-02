為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    巴黎凱旋門跨年驚現「2036」 真相曝光揭背後警示涵義

    2026/01/02 20:17 即時新聞／綜合報導
    大批民眾聚集在法國巴黎凱旋門前，慶祝2026年的到來，但凱旋門卻出現了巨大投影「2036」字樣，引發民眾與網友熱烈討論。（擷自threads）

    大批民眾聚集在法國巴黎凱旋門前，慶祝2026年的到來，但凱旋門卻出現了巨大投影「2036」字樣，引發民眾與網友熱烈討論。（擷自threads）

    法國巴黎在迎接2026年跨年夜，著名的凱旋門外牆出現了巨大投影「2036」字樣，引發民眾與網友熱烈討論，不少人誤以為是現場失誤或打錯字，但事實上這並非單純搞錯年份，而是一場別具意義的公共宣導活動。

    綜合媒體報導，跨年倒數前約半小時，凱旋門以投影方式顯示「2036。不要等十年才慶祝你的下一個新年夜，今晚請勿酒後或吸毒後駕車，請照顧好自己與他人」等警示訊息，主辦單位刻意將時間推至未來十年，是希望讓民眾反思酒駕與毒駕的行為與後果，強調若因違法駕駛肇事，依法最高可判處十年有期徒刑，那下一次跨年，恐要等到2036年才能迎接新年。

    這項創意投影由一個以酒駕受害者命名的協會發起，透過跨年夜這個全球矚目的節日舞台，讓更多人正視酒後駕車的嚴重性。

    跨年夜的煙火與燈光秀點亮城市夜空，吸引大量民眾與觀光客聚集香榭麗舍大道迎接新年，2026年的巴黎跨年別具深意，也成為網上熱議的國際話題。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    大批民眾聚集在法國巴黎凱旋門前，慶祝2026年的到來。（歐新社）

    大批民眾聚集在法國巴黎凱旋門前，慶祝2026年的到來。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播