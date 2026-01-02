為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    歷經衛星太空爆炸驟降4公里 「星鏈」降低部署高度避免碰撞

    2026/01/02 17:25 編譯管淑平／綜合報導
    地球軌道上服役中和故障衛星位置示意圖。（路透檔案照）

    地球軌道上服役中和故障衛星位置示意圖。（路透檔案照）

    太空產業迅速發展正使地球軌道變得愈加擁擠，軌道上衛星或太空探測器發生碰撞的風險也隨之升高。為此，美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）1日表示，將降低「星鏈」（Starlink）衛星部署高度，以提高太空安全。

    《路透》1日報導，SpaceX星鏈工程副總裁尼可斯（Michael Nicolls）發文表示，2026年將全面調整「星鏈」衛星群部署位置，從原本約550公里高，降低到距離地表480公里的軌道。發文寫道：「降低衛星部署高度，將壓縮星鏈使用的軌道範圍，從多方面提高太空安全」。

    這項調整時值星鏈去年12月才經歷一場太空驚險事件：一顆位於418公里高的星鏈衛星出現異常，導致產生「少量」碎片以及通訊一度中斷，對這家衛星網路巨頭來說，這是少見在軌道上發生的「動能事故」（kinetic accident）。該公司曾就該起事件表示，該具衛星在極短時間內高度驟降4公里，意味著衛星內部可能發生了某種形式的爆炸。

    在各國競相發展太空產業之際，地球軌道上用於網路通訊、地球觀測等用途的衛星數量正急劇攀升，星鏈計畫就已部署約1萬顆衛星。尼可斯1日的發文指出，在高度500公里以下，太空碎片和其他已規劃將由多枚衛星組成之「衛星星座」數量，將顯著降低，減少發生碰撞的整體風險。

    太空環境感知衛星監測其他衛星位置示意圖。（路透檔案照）

    太空環境感知衛星監測其他衛星位置示意圖。（路透檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播