歷經衛星太空爆炸驟降4公里 「星鏈」降低部署高度避免碰撞

地球軌道上服役中和故障衛星位置示意圖。（路透檔案照）

太空產業迅速發展正使地球軌道變得愈加擁擠，軌道上衛星或太空探測器發生碰撞的風險也隨之升高。為此，美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）1日表示，將降低「星鏈」（Starlink）衛星部署高度，以提高太空安全。

《路透》1日報導，SpaceX星鏈工程副總裁尼可斯（Michael Nicolls）發文表示，2026年將全面調整「星鏈」衛星群部署位置，從原本約550公里高，降低到距離地表480公里的軌道。發文寫道：「降低衛星部署高度，將壓縮星鏈使用的軌道範圍，從多方面提高太空安全」。

這項調整時值星鏈去年12月才經歷一場太空驚險事件：一顆位於418公里高的星鏈衛星出現異常，導致產生「少量」碎片以及通訊一度中斷，對這家衛星網路巨頭來說，這是少見在軌道上發生的「動能事故」（kinetic accident）。該公司曾就該起事件表示，該具衛星在極短時間內高度驟降4公里，意味著衛星內部可能發生了某種形式的爆炸。

在各國競相發展太空產業之際，地球軌道上用於網路通訊、地球觀測等用途的衛星數量正急劇攀升，星鏈計畫就已部署約1萬顆衛星。尼可斯1日的發文指出，在高度500公里以下，太空碎片和其他已規劃將由多枚衛星組成之「衛星星座」數量，將顯著降低，減少發生碰撞的整體風險。

太空環境感知衛星監測其他衛星位置示意圖。（路透檔案照）

