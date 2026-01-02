悲！美10歲女跳窗求救仍被送回 慘遭父與繼母虐死

10歲女童遭父親與繼母長期虐待與忽視，逃窗求救仍被送回，最後不幸遭虐死。示意圖。（資料照）

美國亞利桑那州發生震撼社會的虐童案，10歲女童遭父親與繼母長期虐待與忽視，曾從住家2樓跳窗負傷逃命，向陌生人求救，卻在警方採信家長說法後被送回家中，數月後，孩子仍未等到保護，最終慘遭虐死，引爆社會對通報與保護機制的強烈質疑。

根據《紐約郵報》報導，2024年10月，女童冒險跳窗逃生，向警方與醫療人員指控繼母以刷子、皮帶抽打她手背與腳底，醫院檢查發現瘀傷、血唇與指尖傷痕，通報兒童安全部門。

然而，警方以家長辯稱傷勢為「自殘」、缺乏目擊者為由，未提起刑事訴訟，將女童送回父親身邊，回家後暴力不減反增。2025年7月，她被發現癱倒馬路旁，失去意識，送醫不治，驗屍結果揭露駭人真相，她全身多處嚴重瘀傷，背部疑似菸頭燙傷，頭髮遭扯落，甚至出現性侵跡象，檢方指出，家人為躲避查緝，還刻意搬往偏遠農村，持續施暴。

事實上，女童的親人曾數次發出警告，她的叔叔說，這些年和相關單位遞交多份報告，其中包括性虐待指控，卻遭機構視若無睹。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

