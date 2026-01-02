為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    悲！美10歲女跳窗求救仍被送回 慘遭父與繼母虐死

    2026/01/02 20:13 即時新聞／綜合報導
    10歲女童遭父親與繼母長期虐待與忽視，逃窗求救仍被送回，最後不幸遭虐死。示意圖。（資料照）

    10歲女童遭父親與繼母長期虐待與忽視，逃窗求救仍被送回，最後不幸遭虐死。示意圖。（資料照）

    美國亞利桑那州發生震撼社會的虐童案，10歲女童遭父親與繼母長期虐待與忽視，曾從住家2樓跳窗負傷逃命，向陌生人求救，卻在警方採信家長說法後被送回家中，數月後，孩子仍未等到保護，最終慘遭虐死，引爆社會對通報與保護機制的強烈質疑。

    根據《紐約郵報》報導，2024年10月，女童冒險跳窗逃生，向警方與醫療人員指控繼母以刷子、皮帶抽打她手背與腳底，醫院檢查發現瘀傷、血唇與指尖傷痕，通報兒童安全部門。

    然而，警方以家長辯稱傷勢為「自殘」、缺乏目擊者為由，未提起刑事訴訟，將女童送回父親身邊，回家後暴力不減反增。2025年7月，她被發現癱倒馬路旁，失去意識，送醫不治，驗屍結果揭露駭人真相，她全身多處嚴重瘀傷，背部疑似菸頭燙傷，頭髮遭扯落，甚至出現性侵跡象，檢方指出，家人為躲避查緝，還刻意搬往偏遠農村，持續施暴。

    事實上，女童的親人曾數次發出警告，她的叔叔說，這些年和相關單位遞交多份報告，其中包括性虐待指控，卻遭機構視若無睹。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播