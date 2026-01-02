瑞士酒吧大火已40死、115人傷 親友急尋失聯者

瑞士滑雪勝地1間酒吧跨年夜發生致命火災，民眾在酒吧附近擺放鮮花悼念。（美聯社）

瑞士滑雪勝地克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）1間酒吧跨年夜發生致命火災，警方估計約有40人罹難和約115人受傷。目前關於失蹤者人數仍不明，許多人著急尋找失聯的親人或友人。

根據《法新社》報導，目前尚無關於酒吧失蹤人數的官方統計。失蹤者的朋友與親人拚命尋找他們，許多人在社交媒體上轉發照片，有的甚至還來到事發酒吧確認情況。

請繼續往下閱讀...

1位瑞士瓦萊（Valais）的青少年來到酒吧附近並拍攝照片。酒吧現已被不透明白色防水布遮蓋，並設有臨時圍欄。

10幾歲的埃莉諾（Eleonore）和伊莉莎（Elisa），也在新年伊始便焦急尋找失蹤的朋友們。埃莉諾表示，她們把照片上傳到Instagram、Facebook和所有能找到的社群媒體，希望以此找到朋友們，但沒得到任何回應。

埃莉諾指出，她和伊莉莎也打電話給朋友的父母，但連父母都沒有答案。她們目前僅得知，1位朋友在瑞士洛桑市（Lausanne）的1家醫院裡處於昏迷狀態。

根據《瑞士通訊社》通報，超過30名傷者被送往蘇黎世（Zurich）和洛桑設有專門燒傷科的醫院，另有6人被送往日內瓦。義大利大使科爾納多（Gian Lorenzo Cornado）透露，5名傷者的身分尚未確認。

距離被燒毀酒吧幾百公尺處，附近的會議中心已被改造成危機應變中心。在遠離媒體、由警方保護的場所，罹難者家屬得到瑞士當局、外交官和牧師的接待與幫助。

瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）強調，向罹難者家屬提供的支持將是「長期的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法