勞動力短缺、鄰國工資上漲 日本企業憂失去廉價外勞

日本《每日新聞》1日報導，在日本各地，外籍勞工支撐著工廠、漁場和工坊的運作，但隨著鄰國工資水準上漲，許多日本企業擔心日本可能不再對這些勞動力具有吸引力。

據報導，在東京以東的千葉縣銚子市，一個擁有大型漁港的地方城市，一家歷史悠久的罐頭工廠讓人得以一窺日本對外籍勞工的依賴，以及為留住他們所做的努力。

38歲的何氏翠絨（Ho Thi Thuy Nhung，音譯）早上8點開始在流水線上工作。她的工作每隔幾個小時就會輪替，包括操作機器切除魚頭和魚尾，手工清除異物，並小心翼翼地從烤魚機中取出魚，每一項工作都需要專注和精準。

她受訪表示：「剛開始的時候，因為步驟太多，我有點懵懂，但我很快就學會了。工作內容經常變化，一旦習慣了，我就覺得滿有意思。」她是越南技術實習生，在去年夏天來到日本，留下丈夫和8歲兒子在家鄉。這家罐頭廠共有80名員工，其中16名是來自越南的技術實習生。

日本正逐步淘汰備受爭議的技術實習生培訓計畫。該計畫始於1993年，一直被指責為獲取廉價勞動力的工具，並因其惡劣的工作條件和侵犯人權的行為而飽受批評。新的培訓體系將於2027年啟動。

何氏翠絨工作的田原罐頭株式會社社長田原義久（Yoshihisa Tawara，音譯）坦言：「如果沒有外籍勞工，銚子市的主要產業根本無法生存，從捕魚卸貨到批發加工，他們參與每一個環節。」

銚子市的情況並非個案。在日本各地，許多地方企業都依賴外籍勞工來維持營運。為了讓日本持續受到外籍勞工青睞，企業老闆表示，他們必須重新思考如何歡迎和支持這些外籍勞工。

何氏翠絨選擇來日本工作是出於經濟原因。在越南，即使每天工作14小時，她每個月到手的薪水也只有大約8萬日圓（約1.6萬台幣），這個金額僅勉強夠維持生計。長時間的工作讓她精疲力竭，幾乎沒有時間陪伴兒子。

當丈夫的收入下降，家境更艱難時，她決定到日本工作。她向親戚借大約60萬日圓（約12萬台幣）來支付生活開銷，並申請銚子罐頭廠的工作，因為這家工廠接受30歲以上的求職者，她說這種情況很少見。

然而，離開家人並不容易。她說：「獨自一人來到異國他鄉，還要留下年幼的孩子，這是一個非常艱難的決定，但我現在想努力工作，這樣回去後就能有更多的時間陪伴他，也能讓他接受良好的教育。」

扣除房租和其他開支後，何氏翠絨在日本每月到手的薪水約為13萬日圓（約2.6萬台幣）。她每月寄8萬至9萬日圓（約1.6萬至1.8萬台幣）回家，其餘的錢則省吃儉用，和其他越南實習生住在宿舍。

每天晚上，下班洗完澡後，她都會和孩子視訊。這段時間成了她每天的慰藉。

田原罐頭廠成立於96年前，日產量在5萬至10萬罐之間，工廠裡張貼著日文和越南文的服裝規範和衛生須知。該公司招收技術實習生已有約20年歷史。

早上7點40分左右，實習生們離開宿舍前往工廠，沿途與日本員工打招呼。他們身著白色工作服，在流水線上找到自己的位置。將魚裝入罐頭需要速度和準確性，這項工作主要由經驗豐富的工人完成，越南和日本員工並肩工作。

隨著日本員工老化和勞動力短缺問題日益嚴重，該公司開始招募實習生。70歲的田原老闆曾多次前往越南進行招募面試，他了解許多越南母親找不到工作，因此3年前開始積極招募30歲以上的女性。

公司為實習生提供工廠附近的住房。他們買下一棟曾是五金行的三層樓空置建築，並進行翻新、增設廚房，改善居住條件。公司也鼓勵實習生與當地社區建立聯繫，大約每月兩次，實習生會與銚子警察署的警員一起進行社區治安巡邏。他們微笑著走在街上，與居民打招呼，居民們也紛紛給予鼓勵。

巡邏的初衷是為了因應人口老化所導致的志工短缺問題，也幫助實習生與當地居民建立聯繫。田原先生說：「無論國籍，熱情地互相問候就能建立起深厚的感情。」

儘管多年來與實習生建立了信任，田原仍然對未來感到擔憂，「日本經濟停滯不前，越南卻在快速成長。有些國家的時薪比日本還高，我不知道他們是否還會繼續選擇來日本」。

他也聽說附近公司的實習生透過人脈關係去了其他公司，雖然尋求更好的工作環境是人之常情，但有些人卻被當作可有可無的勞動力，「既然他們決定來我們公司工作，我就想承擔起這份責任。他們在這裡的時候，我會像父親一樣照顧他們」。

大約3分之1的受訓人員會續簽並繼續工作，3年培訓期結束後，有些人會回國，有些人則會將居留身分改為「特定技術勞工」，留在日本。

如果經濟條件允許，何氏翠絨希望3年後能回越南，「但如果情況仍然困難，我可能不得不留下來」。

