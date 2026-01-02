金主愛準備接班？ 北韓小公主隨父謁陵卡C位

北韓官媒體發布的照片顯示，北韓小公主金主愛（中，咖啡色套裝者）1日隨雙親、北韓領導人金正恩與第一夫人李雪主前往太陽宮謁陵時，站在父母中間，獨霸C位。（法新社）

分析家指出，北韓小公主金主愛隨領導人父親金正恩前往太陽宮謁陵時占據C位，顯示金主愛已被視為北韓金氏王朝的繼承人，金正恩此番攜愛女謁陵，是特地來向已故前領導人金正日（金正恩的父親、金主愛的祖父）與金日成（金正恩的祖父、金主愛的曾祖父）已確定第4代接班人。

根據北韓官媒中央通信社（KCNA）2日發布的照片，金正恩1日在高官的簇擁下造訪太陽宮，寶貝女兒金主愛陪在身旁。南韓首爾智庫「世宗研究所」副所長鄭成長（Cheong Seong-chang）認為，預計金主愛很快就會「在（北韓）國內以及在國際上被正式確認為（北韓的）下一任繼任者」。

曾出書探討金氏王朝的鄭成長說，金主愛謁陵時被安排在通常屬於她的領導人父親金正恩的C位，格外引人注目；此等安排可以被解讀為金正恩為要向「『永遠的領袖』金日成與金正日匯報，她（金主愛）是他的接班人。」

金主愛去年9月初曾隨父高調訪問北京，金主愛當時亮相時的排位也引人注目。根據KCNA當時公布的照片，當搭乘專列抵達北京的金正恩在月台上與前來迎接的中國高官握手寒暄時，小公主金主愛緊跟在父親身後，硬是把北韓外長崔善姬擠到第3位。根據了解，貼著領導人的排位在外交層級上具有高度象徵意義，通常是屬於第一夫人的位置。

南韓情報機構當時就說，金主愛已被視為是北韓下一任領導人。

分析家認為，金主愛可能會在預定於未來幾週內召開的北韓執政黨勞動黨的全國代表大會上，被選為政黨中央委員會第一書記，此為該黨第2要職。

此外，北韓國營電視台1日的1段影片顯示，金主愛還與雙親在平壤出席1場新年慶祝活動。相較於一向低調的北韓第一夫人李雪主，金主愛不但把手放在老爸金正恩臉上，還親吻父親的臉頰，此等罕見公開示愛之舉，在南韓直接登上頭條新聞。

2025年9月2日，北韓官媒發布的照片顯示，北韓領導人金正恩（中右）搭乘專列抵達北京時，與前來迎接的中方高官在月台上握手寒暄，其愛女金主愛（右3）緊跟在後，站得比北韓外長崔善姬（右2，白衣者）還靠前。（法新社）

