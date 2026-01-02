為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    研究發現9成含PFAS化學物質恐有害健康 美國佛州研擬限制紙吸管

    2026/01/02 15:24 即時新聞／綜合報導
    由於紙吸管存在健康疑慮，美國佛州正研擬法案限制使用；示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

    紙吸管看似環保，但比利時安特衛普大學在2023年發表於《食品添加物與污染物》（Food Additives and Contaminants）期刊的一項研究指出，受測的紙吸管品牌中有90%含有PFAS（全氟/多氟烷基物質）化學物質。而美國佛羅里達州近日提出一項法案，針對餐飲業使用的紙吸管與攪拌棒提出限制。

    紐約郵報》報導，去年12月18日提出的《參議院第958號法案》與12月26日提出《眾議院第2195號法案》目的都在於限制地方政府對飲用吸管與攪拌棒的管制權限。安特衛普大學的研究人員在39種不同的吸管中，有27種含有PFAS化學物質，由此得出結論，這些化學物質很可能被用作防水塗層，紙吸管中最常檢測到PFAS化學物質。

    該法案規定，任何有關吸管的管制措施，都必須建立在「以科學為依據的政府政策」之上。若地方政府選擇管制吸管，相關規定將要求產品必須符合可再生、通過家庭與工業堆肥認證，並具備海洋可分解性。如果法案通過，將於通過當日立即生效，同時要求地方政府在2027年1月1日前更新現有的吸管相關法規。但不適用於醫院、醫療中心或養老院，也不適用於包裝飲料。

    美國總統川普在去年2月簽署行政命令，終止拜登政府在聯邦政府範圍內推廣紙吸管的政策，也在7月時說過「已經受夠吸管在嘴裡融化了，真的不好用，我們解決了很多常識性的問題，而其實並不容易。有些人是真的深信不疑」。

    圖
    圖
