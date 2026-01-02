南非無國籍青年「隱形人生」 制度漏洞下無聲悲歌

全球約有450萬人被認定為無國籍者。示意照。（路透）

擁有身分證件對一般人而言是理所當然，但對某些人來說，少了這一張紙，如同被世界抹去身分，沒有國籍、沒有文件，他們活在制度看不見的角落，被迫過著「隱形人」的人生。

根據《bbc news》報導，全世界有數百萬人是無國籍人士，25歲的南非青年阿諾德·恩庫貝（Arnold Ncube）就是其中之一。他出生於約翰尼斯堡，父親是南非人，依法有資格取得國籍，但因未領到出生證明，至今仍是「無國籍者」，為了生計，他只能在約堡近郊的坦比薩鎮（Tembisa）後巷替人洗車，勉強維生。

阿諾德回憶，真正意識到問題，是在報名中學時才發現自己沒有任何身分文件。父親在他出生前離開，母親在他14歲時也音訊全無，沒有人能替他證明「他是誰」，他形容這種狀態「非常痛苦」，沒有銀行帳戶、無法申請正職工作，「就像活在陰影裡，世界上沒有你這個人」。

現實的落差也讓他一度陷入低潮。「看到同齡的人都完成學業、往前走，我卻被卡在原地，憂鬱曾經成為我的日常。」阿諾德並非個案，估計南非至少有1萬名無國籍者，明明出生在當地，卻因紀錄缺失，無法證明國籍，連教育、醫療等基本權利都難以取得。

由於無國籍人口往往「消失在制度縫隙中」，南非並無官方統計數字，目前僅能依聯合國難民署（UNHCR）與人權團體推估，事實上，行政程序不全、文件標準嚴格，正是造成無國籍問題的主因之一。

人權律師克里斯蒂·奇滕古（Christy Chitengu）也曾是無國籍者。她17歲時才發現自己「沒有身分」，原因僅是出生時拿到的是手寫證明，而非官方列印版本。她的父母來自津巴布韋（Zimbabwe），等她想回頭申請父母國籍時，卻因錯過年齡與缺乏文件，陷入進退兩難。

針對外界質疑，若讓無國籍孩童取得國籍，是否形同「鼓勵非法移民」，克莉絲蒂直言反對，她強調，國籍不是獎勵，而是讓人有尊嚴活著的基本權利，「我們不會因為承認一個孩子的存在，而失去任何東西」。

事實上，無國籍並非南非獨有的問題，全球約有450萬人被認定為無國籍者，部分專家甚至認為實際人數可能高達1500萬，如何讓這些「隱形人」拿回身分，相關政策改革以及解方仍然需不斷推進。

