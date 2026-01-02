為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    避談美襲擊委國碼頭 馬杜羅稱願與美方對話

    2026/01/02 14:07 編譯謝宜哲／綜合報導
    委內瑞拉總統馬杜羅表示，願意與美國對話。（法新社）

    委內瑞拉總統馬杜羅1日迴避關於美國襲擊該國碼頭的問題，但他表示在經歷了數週的美國軍事施壓後，願意與美國對話。

    根據《法新社》報導，馬杜羅1日接受《委內瑞拉國家電視台》採訪，談到與美國就毒品走私、石油和移民問題進行對話時說「無論他們想在哪裡、什麼時候對話，我們都願意。」

    馬杜羅指出，自11月12日與川普通話後，他再也沒有與川普交談過。他稱「我認為那次通話甚至很愉快，但從那之後，事態發展就不愉快了。如果他們想認真討論打擊毒品走私的協議，我們隨時準備著。」

    關於美國總統川普去年12月29日宣布，美國襲擊委內瑞拉販毒船隻停靠的碼頭設施，馬杜羅沒有證實或否認。他僅稱「這可能是我們幾天後要討論的事情。」

    川普數週以來一直威脅要對該委內瑞拉的販毒集團發動地面打擊，並稱打擊行動很快就會開始，而宣布襲擊碼頭似乎是第一個明顯行動。

    美國自9月後在加勒比海和東太平洋對多艘船隻進行了多次襲擊，並主張這些船隻為毒品走私船。根據美軍公佈的訊息，海上行動已造成至少107人死亡。

    美國政府並未提供任何證據，證明被攻擊的船隻參與毒品走私活動，這引發了關於這些行動合法性的爭論。國際法專家和人權組織表示，這些攻擊很可能構成法外處決，但美國否認該指控。

