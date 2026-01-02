英國伯明罕跨年煙火謠言再演 數百民眾聚集卻「根本沒活動」

數百民眾聚集在英國伯明罕市（Birmingham）等待跨年煙火。（圖片擷取自@ScarcityStudios/X）

英國伯明罕市（Birmingham）在跨年夜出現奇特一幕，數百名民眾聚集在市中心的百年廣場（Centenary Square），期待迎接2026年的煙火表演，卻根本沒有煙火施放或任何官方活動，場面令人失望，這已經是該城市第二年因網路謠言而出現類似情況。

綜合外媒報導，在影片中可以看見，許多人在冷冽夜色下聚集於百年廣場周圍，原以為會有絢麗的煙火秀、音樂與表演，甚至有網路廣告聲稱活動從12月31日晚上8點至隔日凌晨會有多項慶祝內容，但最終未出現任何煙火或節慶活動。

事實上，警方早在活動前就發布聲明，明確指出伯明罕市中心在跨年夜並未安排官方煙火或大型慶祝活動，呼籲民眾勿被網路謠言誤導。然而，相關錯誤資訊仍在社交平台廣泛流傳，使不少人相信確有活動。

警方也表示，此種虛假宣傳不僅造成民眾失望，也可能對公共運輸、治安與緊急服務帶來壓力，尤其大批無必要聚集的群眾可能增加安全風險。

值得注意的是，這並非唯一受假廣告受影響的城市，去年11月，不少人誤信一個有關倫敦白金漢宮（Buckingham Palace）外虛構耶誕市集的宣傳，類似錯誤資訊欺騙民眾的案例屢見不鮮，顯示在社群上用AI生成的內容已真偽莫辨，警方與當局強調，民眾在查詢活動資訊時應仰賴官方公告與可信渠道，以免再次出現類似情況。

Even though Birmingham city council stated there would not be a firework display （due to bankruptcy） hundreds of locals turned up on broad street to see in the new year with no display or countdown. pic.twitter.com/yCPNQ5kw3p — Scarcity News （@ScarcityStudios） January 1, 2026

