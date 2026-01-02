為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「天安門坦克人」再現！伊朗示威者坐街頭 對峙20多名警察

    2026/01/02 11:38 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗1名示威者坐在街頭上面對20多名警察。（圖擷取自X@Tina34832552745）

    伊朗近日因貨幣貶值和通貨膨脹引發大規模抗議，目前已有至少有7人在抗議群眾與安全部隊的衝突中喪生。在人們關注抗議所引發的死亡事件同時，也有人注意到其他特別事件，1名坐在街頭上的抗議者與騎機車警察對峙。此畫面令某些網友想起1989年天安門事件中以肉身阻擋坦克的「坦克人」。

    據外媒報導，相關影片顯示，有1人盤腿坐在街頭上，在該示威者身後的是為躲避催淚瓦斯而奔逃的人群，而身前的是20多名騎著機車的警察。

    視覺效果如此強烈的對比畫面，令許多網友印象深刻。有些網友將圖片中的人，稱為天安門事件中的「坦克人」。

    據《法新社》調查，影片是在格林威治標準時間29日13時30分發布在社群媒體上，事發地點為伊朗首都德黑蘭市中心的共和國大道（Jomhouri Avenue）。

    值得注意的是，事發地點位在1家手機購物中心附近，而抗議活動最初正是在德黑蘭最大的手機市場爆發並迅速蔓延。

    目前相關影片與畫面，已成為社群媒體上的熱門議題。國際媒體也用相關影像報導伊朗示威活動，讓人們更理解事件具體內容。

