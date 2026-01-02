「天安門坦克人」再現！伊朗示威者坐街頭 對峙20多名警察

伊朗1名示威者坐在街頭上面對20多名警察。（圖擷取自X@Tina34832552745）

伊朗近日因貨幣貶值和通貨膨脹引發大規模抗議，目前已有至少有7人在抗議群眾與安全部隊的衝突中喪生。在人們關注抗議所引發的死亡事件同時，也有人注意到其他特別事件，1名坐在街頭上的抗議者與騎機車警察對峙。此畫面令某些網友想起1989年天安門事件中以肉身阻擋坦克的「坦克人」。

據外媒報導，相關影片顯示，有1人盤腿坐在街頭上，在該示威者身後的是為躲避催淚瓦斯而奔逃的人群，而身前的是20多名騎著機車的警察。

視覺效果如此強烈的對比畫面，令許多網友印象深刻。有些網友將圖片中的人，稱為天安門事件中的「坦克人」。

據《法新社》調查，影片是在格林威治標準時間29日13時30分發布在社群媒體上，事發地點為伊朗首都德黑蘭市中心的共和國大道（Jomhouri Avenue）。

值得注意的是，事發地點位在1家手機購物中心附近，而抗議活動最初正是在德黑蘭最大的手機市場爆發並迅速蔓延。

目前相關影片與畫面，已成為社群媒體上的熱門議題。國際媒體也用相關影像報導伊朗示威活動，讓人們更理解事件具體內容。

Protests against the Iran's Islamic Regime have now reached the city of Isfahan.

Protesters can be seen sitting in the street in front of the regime’s security forces, refusing to end their protest and demanding the fall of the terrorist regime.#Iran pic.twitter.com/EF1HWUfkkB — Tina （@Tina34832552745） December 31, 2025

