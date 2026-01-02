中日關係緊張 習近平將見李在明拉攏韓國

中國國家主席習近平將自4日起國是訪問期間接待來訪的韓國總統李在明，此舉顯示日中因台灣議題陷入緊張，北京意圖加強與首爾的關係。（法新社資料照）

中國國家主席習近平將自4日起國是訪問期間接待來訪的韓國總統李在明，此舉顯示日中因台灣議題陷入緊張，北京意圖加強與首爾的關係。

路透社報導，分析人士指出，此次訪問是習近平與李在明在短短兩個月內的第2次會面，如此異常短促的間隔，反映出中方急於拉攏首爾鞏固雙方關係，並推動經濟合作與觀光交流。

中日關係正處於多年來的最低冰點。日本首相高市早苗去年11月表示，若中國對台發動攻擊，日本可能採取軍事回應。

分析人士指出，習近平邀請李在明自4日起進行國是訪問是一場精心布局，旨在韓國領袖訪日之前先一步鞏固兩國關係。

韓國外國語大學政治經濟學教授康埈榮（Kang Jun-young）表示：「中國希望比以往更進一步強調韓國的重要性。」

他還說：「中國顯然在戰略上有所盤算，認為搶在韓國與日本再度舉行峰會前先行邀訪（李在明），對中方更為有利。」

李在明政府曾表示，目標是「修復」與北京的關係，並承認中國是韓國最大的貿易夥伴。

這一外交大轉向，旨在扭轉前任總統尹錫悅政府時期的韓中僵局，當時韓國與美日關係更為緊密，且批評中國對台政策。

目前，韓國力求維持平衡，但傾向與中國合作，以避免捲入可能威脅這個亞洲工業強國的紛爭。

李在明去年12月表示，他不會在中日之間的外交爭端中選邊站。

