    首頁 > 國際

    中日關係緊張 習近平將見李在明拉攏韓國

    2026/01/02 10:34 中央社
    中國國家主席習近平將自4日起國是訪問期間接待來訪的韓國總統李在明，此舉顯示日中因台灣議題陷入緊張，北京意圖加強與首爾的關係。（法新社資料照）

    中國國家主席習近平將自4日起國是訪問期間接待來訪的韓國總統李在明，此舉顯示日中因台灣議題陷入緊張，北京意圖加強與首爾的關係。

    路透社報導，分析人士指出，此次訪問是習近平與李在明在短短兩個月內的第2次會面，如此異常短促的間隔，反映出中方急於拉攏首爾鞏固雙方關係，並推動經濟合作與觀光交流。

    中日關係正處於多年來的最低冰點。日本首相高市早苗去年11月表示，若中國對台發動攻擊，日本可能採取軍事回應。

    分析人士指出，習近平邀請李在明自4日起進行國是訪問是一場精心布局，旨在韓國領袖訪日之前先一步鞏固兩國關係。

    韓國外國語大學政治經濟學教授康埈榮（Kang Jun-young）表示：「中國希望比以往更進一步強調韓國的重要性。」

    他還說：「中國顯然在戰略上有所盤算，認為搶在韓國與日本再度舉行峰會前先行邀訪（李在明），對中方更為有利。」

    李在明政府曾表示，目標是「修復」與北京的關係，並承認中國是韓國最大的貿易夥伴。

    這一外交大轉向，旨在扭轉前任總統尹錫悅政府時期的韓中僵局，當時韓國與美日關係更為緊密，且批評中國對台政策。

    目前，韓國力求維持平衡，但傾向與中國合作，以避免捲入可能威脅這個亞洲工業強國的紛爭。

    李在明去年12月表示，他不會在中日之間的外交爭端中選邊站。

