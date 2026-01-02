川普跨年派對亮點是「他」！ 耶穌畫像8631萬元賣出

美國總統川普在海湖莊園派對上以275萬美元的價格賣出1幅耶穌畫像。（路透）

美國總統川普去年12月31日在佛州棕櫚灘海湖莊園舉辦1場奢華派對，迎接2026年的到來。派對上他以275萬美元（約台幣8631萬元）的價格賣出1幅耶穌畫像，並表示他的新年願望是「世界和平」。

根據《衛報》報導，這幅耶穌畫像由藝術家霍拉布埃納（Vanessa Horabuena）現場繪製。川普在保守派媒體《Newsmax》直播中說「在我看來，她是最偉大的藝術家之一。事實上她昨晚的表現令人難以置信。她可以慢慢地為白宮創作一幅美麗的肖像畫，也可以在短短10分鐘內畫出一幅驚世之作。」

當霍拉布埃納完成作品時，川普對她說「我不知道妳是怎麼做到的。」川普接著將起拍價定在10萬美元（約台幣313萬元），並解釋拍賣所得的一半將捐給田納西州的聖猶大兒童醫院（St Jude’s children’s hospital），另一半將捐給當地警察部門。最終這幅畫以275萬美元的價格，賣給1位頭戴高禮帽的女士。

出席這場盛大晚宴的賓客，包括以色列總理納坦雅胡、阿拉伯聯合大公國億萬富翁薩瓦尼（Hussain Sajwani）、美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）、眾議院共和黨議員艾默（Tom Emmer）、川普死忠支持者朱利安尼（Rudy Giuliani）等。

另外當記者向川普詢問關於據稱由中央情報局策劃的委內瑞拉碼頭襲擊事件時，川普表達了「世界和平」的願望。

海湖莊園的跨年夜派對是川普至少20年來的傳統，門票售價為1450美元（約台幣4萬元）。

