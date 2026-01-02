降雨結束乾旱也帶來災難 阿富汗洪災釀17死11傷

阿富汗強降雨和降雪引發多個地區的突發性洪水，造成至少17人死亡和11人受傷。（擷自X@aajtakabhijit）

阿富汗國家災害管理局發言人哈馬德（Mohammad Yousaf Hammad）1日表示，本季首場強降雨和降雪結束了持續的乾旱，但也引發多個地區的突發性洪水，造成至少17人死亡和11人受傷。

根據《美聯社》報導，哈馬德指出，大部分傷亡發生在去年12月29日受洪水侵襲的地區，惡劣天氣也擾亂了中部、北部、南部和西部地區的日常生活。

哈馬德聲稱，洪水破壞受災地區的基礎設施，造成牲畜死亡，並影響1800個家庭，使本已脆弱的城鄉地區雪上加霜。

哈馬德說，災害管理局已向受災最嚴重的地區派遣評估小組，並持續進行調查以確定其他需求。

阿富汗赫拉特省（Herat）省長發言人賽義迪（Mohammad Yousaf Saeedi）表示，死者中包括位於該省卡布坎區（Kabkan）的1家5口。屋頂坍塌導致5人喪生，其中2名罹難者是兒童。

阿富汗和鄰國巴基斯坦及印度一樣，極易受到極端天氣事件的影響，尤其是季節性降雨後的突發洪水。

數十年的衝突、基礎設施落後、森林砍伐以及氣候變遷的加劇，都加劇了此類災害的影響，尤其是在偏遠地區。偏遠地區許多房屋是用泥土建造的，幾乎無法抵禦突如其來的洪水。

