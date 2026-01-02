為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    瑞士酒吧火災舉國哀悼5天 罹難者辨識恐需數日

    2026/01/02 09:08 中央社
    瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納酒吧跨年派對發生火災，造成約40人喪生、115人受傷，大批民眾前往悼念火災遇難者。（美聯社）

    瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納酒吧跨年派對發生火災，造成約40人喪生、115人受傷，大批民眾前往悼念火災遇難者。（美聯社）

    瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧跨年派對發生火災，造成約40人喪生、115人受傷，調查人員今天展開辨認罹難者遺體的艱鉅工作。

    路透社報導，當時在這家名為Le Constellation的酒吧內狂歡群眾多為年輕人，許多人嚴重燒傷，瑞士官員表示可能需要數天才能確定所有罹難者身分。美聯社報導，瑞士將舉國哀悼5天。

    失聯者家屬焦急地尋求協助，希望獲得摯愛的消息。外國使館也緊急查證罹難者是否包含他們的國民。

    克蘭蒙丹納市長費勞德（Nicolas Feraud）昨晚在記者會上說：「首要目標是確認所有罹難者身分。」他說可能需要數日。

    瓦萊邦（Valais）政府首長芮納（Mathias Reynard）表示，專家正以齒模和DNA樣本進行鑑定。

    火災原因仍待釐清。瑞士有關當局表示，這起事件看來屬於意外，而非攻擊事件。

    部分倖存者的敘述和社群媒體上流傳的影片顯示，酒吧地下室的天花板可能因仙女棒蠟燭靠得太近而著火，據說火勢蔓延迅速。

    數百人昨夜聚集事發現場附近默哀。數十人在通往酒吧的道路上臨時悼念區擺放鮮花或蠟燭，有人哭泣，有人默默擁抱彼此。

    警方已封鎖現場，並表示仍有部分遺體留在酒吧內，他們承諾會晝夜不停地努力確認所有罹難者身分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播