瑞士酒吧火災舉國哀悼5天 罹難者辨識恐需數日

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納酒吧跨年派對發生火災，造成約40人喪生、115人受傷，大批民眾前往悼念火災遇難者。（美聯社）

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧跨年派對發生火災，造成約40人喪生、115人受傷，調查人員今天展開辨認罹難者遺體的艱鉅工作。

路透社報導，當時在這家名為Le Constellation的酒吧內狂歡群眾多為年輕人，許多人嚴重燒傷，瑞士官員表示可能需要數天才能確定所有罹難者身分。美聯社報導，瑞士將舉國哀悼5天。

失聯者家屬焦急地尋求協助，希望獲得摯愛的消息。外國使館也緊急查證罹難者是否包含他們的國民。

克蘭蒙丹納市長費勞德（Nicolas Feraud）昨晚在記者會上說：「首要目標是確認所有罹難者身分。」他說可能需要數日。

瓦萊邦（Valais）政府首長芮納（Mathias Reynard）表示，專家正以齒模和DNA樣本進行鑑定。

火災原因仍待釐清。瑞士有關當局表示，這起事件看來屬於意外，而非攻擊事件。

部分倖存者的敘述和社群媒體上流傳的影片顯示，酒吧地下室的天花板可能因仙女棒蠟燭靠得太近而著火，據說火勢蔓延迅速。

數百人昨夜聚集事發現場附近默哀。數十人在通往酒吧的道路上臨時悼念區擺放鮮花或蠟燭，有人哭泣，有人默默擁抱彼此。

警方已封鎖現場，並表示仍有部分遺體留在酒吧內，他們承諾會晝夜不停地努力確認所有罹難者身分。

