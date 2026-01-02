巴西聖保羅僑界元旦升旗 朱怡靜：僑力外交成績亮眼

聖保羅僑教中心主任尤正才重申「僑力就是國力」。（記者謝如欣攝）

巴西聖保羅僑界1日早上舉行「中華民國115年元旦升旗典禮暨團拜」，駐聖保羅經濟文化辦事處處長朱怡靜，與僑教中心主任尤正才同申，僑力就是國力，巴西僑胞在主流社會貢獻良多，深獲巴西政界與民間讚揚，盼新的年度持續透過經濟、文化與科技，以外交部所提倡的「總合外交」為核心，向國際展現台灣堅持民主自由與人權的理念。

朱怡靜在她到任近一年以來觀察到，聖保羅的台僑協助國家進行許多國民外交，充分落實外交部長林佳龍倡議的「總合外交」理念，即人人都是外交官。在「人道外交」方面，包括「巴西大安基督長老教會」、「巴西華僑慈善基金會」、「愛之贈予」、「慈濟基金會巴西聯絡處」、「國際佛光會巴西協會」及「范媽媽基金會」等單位，每年都推動許多慈善活動。

朱怡靜指出，「台巴藝術文化交流協會（ATBICA）」持續與本地高等教育機構及官方文化中心等單位合作，透過電影及表演藝術，向巴西主流展現台灣軟實力，而「巴西聖保羅國際傑人會」及「聖保羅中華會館」，一向熱情接待由台灣來訪巴西的文化訪問團，這些都是「文化外交」的一環。

此外，巴西的台僑企業產品多為巴西民眾愛用品牌，台貿中心去年也促成台灣貿訪團與巴西商務訪間團的雙邊考察採購，使我「經貿外交」更邁前一步，朱怡靜期待新的一年持續與僑胞們同行，以「總合外交」為核心戰略，實踐賴清德總統的「價值外交」理念以及「經濟日不落國」的願景，發揮台灣的民主、文化及科技實力等多元優勢，持續深化與巴西的夥伴關係。

聖保羅僑教中心主任尤正才則重申「僑力就是國力」，僑胞的力量就是祖國在海外力量的延伸，他感受到巴西的僑胞凝聚力強、特別愛國，更熱心在主流社會表達台灣人堅持民主、自由與人權的理念，是國家在海外的重要發展力量。

升旗典禮同時頒發包括國家政務顧問楊國憲及僑委會各新任榮譽職證書，並由華僑協會總會巴西分會長謝國彬率領的舞獅團及戰鼓隊，表演祥獅獻瑞，為新的一年增添喜氣。

聖保羅經文處長朱怡靜讚揚巴西僑力外交成績亮眼。（記者謝如欣攝）

聖保羅元旦團拜，祥獅獻瑞討彩頭。（記者謝如欣攝）

聖保羅元旦升旗典禮暨僑務榮譽職佈達。（記者謝如欣攝）

