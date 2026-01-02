為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    甘比亞海域移民船翻覆釀7死多人失蹤　至少96人獲救

    2026/01/02 05:12 中央社

    西非國家甘比亞的政府今天表示，夜裡有一艘載著約200人的船隻在甘比亞附近海域翻覆，至少7人溺斃，多人仍下落不明。另有至少96人獲救，其中許多人傷勢嚴重。

    法新社報導，甘比亞政府發布聲明指出，他們「獲悉發生一起海上慘劇，一艘據稱載有超過200名移民的船隻於2025年12月31日午夜左右，在北岸區（North Bank Region）吉納克村（Jinack Village）附近翻覆」。

    根據聲明內容，甘比亞海軍接獲求救訊號，於午夜過後展開搜救，動員了數艘海軍艦艇，另有一艘漁船前來協助。

    遇難船隻隨後被人發現擱淺在沙洲上。

    聲明補充道，多名罹難者已確認並非甘比亞籍。

    許多非洲人試圖前往西班牙的加納利群島（Canary Islands），把那裡當成通往歐洲大陸的門戶，為此冒險航向大西洋。

    但近來塞內加爾、茅利塔尼亞、摩洛哥等國家加強海上管制措施，導致前往加納利群島的小船須從更遠的地方出發，尤其是甘比亞以及幾內亞首都康納克立（Conakry）的海岸，而航程拉長也使危險程度增加。（編譯：楊昭彥）1150102

