美淫魔富豪遭川普海湖莊園下禁令 18歲女員工指控成關鍵

美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前爆發性剝削未成年少女醜聞後，他與現任總統川普過去的往來關係也備受關注。《華爾街日報》披露，根據數名前員工回憶，艾普斯坦原本在川普名下「海湖莊園」（Mar-a-Lago）受到等同會員般待遇，但是因一名年輕美容師的指控，成了海湖莊園的拒絕往來戶。

《華爾街日報》去年12月30日報導指出，艾普斯坦在1990年代末到2000年代初期是海湖莊園俱樂部的常客，該俱樂部水療中心（Spa）部門還向他提供到府按摩、修容等服務。前員工指出，艾普斯坦並非繳交會費的正式會員，但是川普要求員工以「如同會員般」對待他。被派到艾普斯坦位於俱樂部附近豪宅服務的，通常是年輕女性，Spa部門員工均互相提醒，要提防艾普斯坦，因為他在到府服務時，常有性暗示舉動、甚至暴露身體，早在員工之間出名。

不過，這種上門服務待遇在2003年突然停止，當時一名18歲美容師在一次到艾普斯坦豪宅服務後，向俱樂部主管申訴，艾氏施壓她發生性關係，主管將此事轉告川普，請川普對艾氏下禁令。川普回覆該名主管，表示要把艾氏踢出去。

根據揭露此事的數名前員工和棕櫚灘警方說法，該名美容師曾向俱樂部人力資源部門反映該次情況，但是警方當時並未接到報案，而是直到兩年後，因一名家長報案艾氏猥褻一名高中女孩，警方才開始調查艾氏，艾氏於2006年被捕。

白宮新聞秘書李威特回應華爾街日報這份報導，「編造謬論以及含沙射影，來抹黑總統川普」，「不論這個故事被講、被轉述多少次，事實都是：總統川普並無不法行為，他因為艾普斯坦是個變態，而將他趕出海湖莊園」。川普集團的代表未回應此事。

美國司法部依國會通過的法律要求，開始公佈大量艾氏相關檔案，部份文件提到川普，使艾氏和川普兩人從1980年代持續到2000年代初期的關係，再度成為外界檢視焦點。艾氏相關檔案提到之人，不表示有不法行為，川普也已多次表示，他早在艾普斯坦2006年被捕前，就和他斷絕往來。

