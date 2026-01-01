為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本能登半島強震兩週年 災區舉行追悼儀式

    2026/01/01 21:51 中央社
    日本首相高市早苗則於社群媒體X平台發文，悼念2024年能登半島地震及奧能登豪雨的罹難者，向所有受災民眾致上慰問。（擷自X平台）

    日本首相高市早苗則於社群媒體X平台發文，悼念2024年能登半島地震及奧能登豪雨的罹難者，向所有受災民眾致上慰問。（擷自X平台）

    今天是日本能登半島發生規模7.6強震兩週年，這場地震造成石川縣、新潟縣、富山縣有近700人因為相關災害罹難，石川縣政府下午在輪島市舉行悼念儀式，眾多出席者默哀追悼。

    共同社報導，石川縣政府在輪島市舉行悼念儀式，29歲的遺屬代表中山真表示：「為逝者祈禱冥福，祈願能登災後重建。」

    石川縣知事馳浩則強調說：「將向著『創造性重建』切實前進。」

    石川縣除了因為2024年元旦能登半島強震有600多人喪命，同年9月暴雨又導致20人遇難。遭遇地震和暴雨雙重災害打擊下，當地居民身心負擔沉重，且災區約有1萬8000人依然居住在臨時住宅。

    在地震發生時間的下午4時10分，遺屬默哀悼念，日本防災擔當大臣赤間二郎和地震發生當下的時任首相岸田文雄等政要，也出席了今天下午舉行的追悼儀式。

    日本首相高市早苗則於社群媒體X平台發文，悼念2024年能登半島地震及奧能登豪雨的罹難者，向所有受災民眾致上慰問。

    她還指出，日前親赴災區視察後，深刻感受到復舊與重建仍僅處於起步階段，政府將全力以赴、團結一致，致力恢復災前充滿活力的地方樣貌。（編輯：陳彥鈞）1150101

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播