日本能登半島強震兩週年 災區舉行追悼儀式

今天是日本能登半島發生規模7.6強震兩週年，這場地震造成石川縣、新潟縣、富山縣有近700人因為相關災害罹難，石川縣政府下午在輪島市舉行悼念儀式，眾多出席者默哀追悼。

共同社報導，石川縣政府在輪島市舉行悼念儀式，29歲的遺屬代表中山真表示：「為逝者祈禱冥福，祈願能登災後重建。」

石川縣知事馳浩則強調說：「將向著『創造性重建』切實前進。」

石川縣除了因為2024年元旦能登半島強震有600多人喪命，同年9月暴雨又導致20人遇難。遭遇地震和暴雨雙重災害打擊下，當地居民身心負擔沉重，且災區約有1萬8000人依然居住在臨時住宅。

在地震發生時間的下午4時10分，遺屬默哀悼念，日本防災擔當大臣赤間二郎和地震發生當下的時任首相岸田文雄等政要，也出席了今天下午舉行的追悼儀式。

日本首相高市早苗則於社群媒體X平台發文，悼念2024年能登半島地震及奧能登豪雨的罹難者，向所有受災民眾致上慰問。

她還指出，日前親赴災區視察後，深刻感受到復舊與重建仍僅處於起步階段，政府將全力以赴、團結一致，致力恢復災前充滿活力的地方樣貌。（編輯：陳彥鈞）1150101

