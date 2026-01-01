希臘、賽普勒斯「安靜」跨年 低噪音煙火體貼敏感族群

尼柯希亞市的跨年煙火。（美聯社）

全球多地以施放煙火迎接2026年，希臘和賽普勒斯選擇「降低音量」跨年：將施放時會發出震耳欲聾爆炸聲的傳統煙火，換成低噪音版，或者燈光秀、無人機表演，在保留節慶氣氛的同時，減少煙火爆炸聲對聲音敏感族群的影響。

《美聯社》1日報導，希臘首都雅典和賽普勒斯首都尼柯希亞（Nicosia）這項作法，旨在讓節慶期間施放煙火活動，對孩童和寵物友善。雅典市政府去年起就採用「安靜」煙火，市長杜卡斯（Haris Doukas）說，「這代表慶祝新年方式的新時代，尊重人、動物和環境的壯觀光影秀，而無震耳欲聾的噪音」。

請繼續往下閱讀...

尼柯希亞市的作法更進一步，市府評估傳統煙火的負擔後，決定在市府主辦活動中，全面捨棄傳統煙火。活動規劃者與市政官員指出，煙火巨響可能對年長者、嬰幼兒、自閉症者，以及有創傷後壓力症候群（PTSD）的人，造成不適。市府表示，這項決定是該市「公共慶典活動現代化」的一環，並且與歐洲趨勢和永續目標一致。

低噪音煙火同樣使用黑火藥為發射推進劑，和散發產生色彩與視覺效果的「星火」顆粒火藥球，但是火藥量較小，並避免會產生傳統煙火常見巨響的強大爆炸。

較安靜的煙火已常見用於大型活動，如在巴黎艾菲爾鐵塔等著名地標的煙火秀。專門從事低衝擊煙火表演的英國Quietworks公司創辦人馬修（Cris Matthews）表示，「安靜」煙火秀適合規模較小、更貼近民眾的慶祝活動，如婚禮、私人派對，但是這類煙火秀有賴於更多事前的安排和創意設計。

雅典市使用低噪音煙火。（路透）

