「社會主義者」入主紐約！曼達尼手按古蘭經宣誓就職

紐約新任市長曼丹尼（中）1日凌晨按《古蘭經》宣誓就職，由紐約州檢察總長詹樂霞（左）監誓，其妻子杜瓦吉（ Rama Duwaji，右）在側陪同。（路透）

美國最大城市紐約市迎來歷史性變革。1日凌晨，34歲的民主社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）在曼哈頓一座充滿古蹟色彩的廢棄地鐵站內，手按《古蘭經》宣誓就職，正式成為紐約市首位穆斯林、首位南亞裔及首位在非洲出生的市長。

據《美聯社》）報導，就職儀式選在歷史悠久的舊市政廳地鐵站舉行，現場有著名的拱形天花板。曼達尼選擇此處宣誓，旨在強調公共運輸對紐約生命力的重要性。隨後，他將在下午由其政治偶像、聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）主持公開儀式，並在百老匯進行慶祝。

請繼續往下閱讀...

曼達尼生於烏干達，7歲隨父母移居紐約，在911事件後的社會氛圍中成長。他2018年才取得美國公民身分，兩年後便當選紐約州眾議員，如今以34歲之齡成為紐約數代以來最年輕的領導人。

激進新政：租金凍結與交通免費

曼達尼的當選標誌著「生活成本」議題成為政壇焦點。身為民主社會主義者，他開出多項激進支票，包括：為約100萬戶家庭凍結租金、公車全面免費、提供免費托育，甚至計畫試辦由「城市經營」的公營超市。

然而，曼達尼面臨的挑戰不僅是高物價與房租。他必須處理紐約根深蒂固的鼠患、垃圾清運及地鐵延誤等民生難題。商界對其激進左翼立場仍存疑慮，為此他已說服警察局長蒂希（Jessica Tisch）留任，以穩定企業界信心。

川普態度大反轉 從威脅派兵到白宮密會

曼達尼與共和黨籍總統川普的關係更是外界關注焦點。競選期間，川普曾威脅若曼達尼當選將刪減聯邦預算，甚至揚言派國民兵進駐紐約。但在曼達尼勝選後，川普卻反常地邀請他在11月前往白宮進行「和諧會面」，並公開表示「希望曼達尼表現出色」。

儘管兩人暫時休兵，但報導分析指出，川普與曼達尼雙方在移民與外交政策（特別是曼達尼對以色列政府的批評）上仍存有巨大鴻溝，中央與地方的緊張關係恐隨時再起。曼達尼將從布魯克林受租金管制的小公寓，搬入曼哈頓的市長官邸，正式開啟全美最具挑戰性的政治職務之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法