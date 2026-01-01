為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不甩北京勸阻！中國遊客春節赴日訂房量仍增6成 房價漲21％

    2026/01/01 17:10 編譯盧永山／綜合報導
    中國政府呼籲公民謹慎前往日本，但根據日本免費訂房服務商Tripla的數據，今年農曆春節日本飯店來自中國的住宿預訂數量年增約6成，平均房價也上漲21％。（法新社檔案照）

    中國政府呼籲公民謹慎前往日本，但根據日本免費訂房服務商Tripla的數據，今年農曆春節日本飯店來自中國的住宿預訂數量年增約6成，平均房價也上漲21％。（法新社檔案照）

    日本首相高市早苗2025年11月7日在國會答詢時發表「台灣有事」言論，引發中國政府不滿，呼籲中國公民謹慎前往日本，引發日本各界憂心中國遊客將驟減，衝擊日本經濟。但根據日本免費訂房服務商Tripla的數據，今年農曆春節日本飯店來自中國的住宿預訂數量年增約6成，平均房價也上漲。

    日媒引述Tripla針對日本1727家飯店的數據顯示，今年農曆春節期間（2月15日至23日）來自中國的飯店預定數量，比2025年農曆春節期間（1月28日至2月4日）的住宿量增加了57％。

    在平均客房單價部分，10家飯店中有5家回答有調漲。Tripla統計今年農曆春節期間飯店的平均客房單價發現，日本全國平均價格為2.2萬日圓（新台幣4413元），較2025年上漲21％。

    高市早苗首相去年11月7日在國會答詢說，「中國對台灣使用武力可能構成日本的存亡危機事態」，引發中國政府不滿，祭出多項反制措施，包括呼籲中國公民謹慎前往日本，使日本各界擔憂中國遊客將驟減，衝擊日本經濟。

    2012年日中關係因尖閣諸島（中國稱釣魚島）問題而陷入緊張期間，中國團體遊客陸續取消預定，中國赴日遊客人數一度較前1年減少逾4成。

    但有分析認為，這次中國政府的限制令影響有限，因中國團體遊客人數雖然減少，個人遊客呈現增加趨勢，顯示個人遊客較難受到北京當局政策的影響。

    房地產服務商世邦魏理仕（CBRE）說，在訪日的中國遊客中，以往團體遊客的比重約占5成，最近已降至15.6％。

