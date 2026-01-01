中國不准跨年！ 上海民眾聚集倒數 「超空虛畫面」曝光

上海出現民眾聚集告別2025，只是一群人倒數完後，沒有煙火也沒有燈光，非常空虛。（取自X）

告別2025全球大部分大城市都在舉辦跨年活動，中國卻如臨大敵，派出大量警力維安，官方已多年未舉辦大型跨年活動。不過，中國多地仍有民眾自發聚集跨年，其中，一線城市上海就出現大量民眾聚集一同倒數，只是一群人倒數完後，沒有煙火也沒有燈光，相關影片傳出後，不少網友表示看起來非常空虛。

2014年中國上海外灘跨年活動爆發人踩人事件，導致多人死傷，從此跨年活動就遭到嚴格管制。昨（31日）跨年夜，中國多地出現民眾自發聚集，倒數慶祝跨年，部分城市有民眾在倒數完自行放飛氣球，也有少數城市仍有空拍機、燈光秀表演。不過，大多數城市警方卻是嚴陣以待，準備攔阻任何違法的慶祝行為。

請繼續往下閱讀...

社群網路上傳出一段影片，只見上海外灘有大量民眾自發聚集一起倒數，不過由於沒有人能主導統一讀秒，現場讀秒聲此起彼落，參差不齊，在數到1後，除了大喊新年快樂外，現場也沒有任何煙火、燈光表演，相較各國大城市，中國一線城市上海跨年顯得缺乏儀式感。

這段影片被轉至Threads後，網友紛紛留言表示：「好空虛」、「好悲哀」、「手機還拿出來拍，是要拍什麼？」、「拍寂寞辛酸的」、「原來10年了，解決的方法就是不再放煙花」、「超沒感覺，連個虛擬煙火都沒有」、「這什麼一線城市，連跨年煙火都沒有」、「想起約15年前、我某次在深圳南山跨年也是，倒數了個寂寞然後一直看天空」、「一群人拿著相機對空無一物、毫無變化的天空拍照，還很高興的亂叫」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法