高市早苗發表新年賀詞 誓言打造「富強日本」

今（1日）為日本新年元旦，日本首相高市早苗於社群平台X（原推特）發布新年賀詞，先是悼念2024年天災的罹難者，接著列出日本現今面臨的種種嚴峻課題，並矢言將把日本打造得更加強大且富裕，讓下一世代懷抱「希望」。

根據高市早苗今日上午在X的最新發文，她首先悼念2024年能登半島地震與奧能登豪雨的罹難者，並向所有受到影響的災民眾致上慰問，也提到她在上個月親赴災區視察重建工作，深刻感受到當地的重建進度仍僅處於起步階段，承諾政府將全力以赴、團結一致，協助當地恢復災前充滿活力的地方樣貌。

高市早苗還指出，今年適逢「昭和改元」的100週年，昭和歷經多場戰爭、終戰（第二次世界大戰結束）、戰後復興與高度經濟成長，既是日本遭逢巨大變革的時代，也是許多日本國民懷抱「明天會比今天更好」，充滿「希望」的時代。她接著指出，當前的令和時代，無論是日本還是全世界，都正面臨著「巨大變化」。

高市早苗直言，目前日本面臨人口減少、物價高漲，以及戰後最嚴峻且複雜的安全保障環境；放眼全世界，自由開放的國際秩序動搖，政治與經濟的不確定性升高。談及未來世代，她表示無論是今年首次取得投票權的18歲年輕人，或是剛出生的嬰兒，都是很可能生活到22世紀的一代，希望他們能夠相信日本的未來，懷抱「希望」而活。

高市早苗強調，當代肩負責任的人們，有責任將日本列島「打造得更加強大且富裕」（強く豊かにしていくこと），將更好的國家交付給下一世代。她也向全體國民立下新年誓，要將日本變得強大而富裕，也祈願今年能成為每一位國民都感受到幸福的一年。

