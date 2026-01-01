夏威夷火山噴發！2網紅擅闖禁區 危險行徑曝光

夏威夷基拉韋亞火山噴發，火紅岩漿高度達30公尺。（美聯社）

近期夏威夷基拉韋亞火山不斷噴發，火紅岩漿高度達30公尺，壯麗景象引發關注，也讓部分遊客為了流量鋌而走險。美國夏威夷火山國家公園近日再度傳出違規闖入事件，監視器拍下兩名男子深夜闖入封閉區域，更在距離上千度高溫熔岩前嬉戲，危險畫面曝光。

據《夏威夷新聞》報導，美國時間週二晚間約11時，美國地質調查所的即時攝影機，在基拉韋厄火山第39次噴發期間，拍到兩名男子擅闖位於哈雷茂茂火山口（Halemaumau crater）西北邊緣的管制區。其中一人甚至對著直播鏡頭，比出夏威夷著名的「沙卡」手勢，畫面隨即在網路上引發討論。

請繼續往下閱讀...

對此，夏威夷火山觀測站指出，事發當時現場並無任何獲准進入的科學家或工作人員。而架設此設備的媒體公司負責人路‧埃托雷（Lou Ettore）也表示，這類行為多半是為了博取點閱與關注。他在過去一年內，已經發現至少九起民眾闖入封鎖區拍攝的案例，且違規情形有明顯增加趨勢。

美國地質調查所強調，之所以會設置監視器，就是因為這些點多處高風險地帶，先前就曾有設備遭熔岩掩埋，顯示該區域的極端危險性。而今年六月，也有一名男子在夜間未攜帶照明設備闖入，從30英尺高的峭壁墜落，險些喪命。

對此，埃托雷呼籲，旅客應遵守國家公園公告與指引，在安全範圍內拍攝與觀賞火山活動。他也提醒，違規不僅危及自身安全，還可能讓第一線救援人員承擔不必要風險，呼籲外界尊重自然、遵守規定。

美國地質調查所的即時攝影機，拍到兩名男子擅闖哈雷茂茂火山口。（圖擷取自《夏威夷新聞》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法