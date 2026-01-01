照片中的人相差100歲！ 日網嘆：奇蹟的見面

日本網友拍下先生的百歲祖父在逗弄出生不久的雙胞胎寶寶，稱他們的相見歡為「百年的奇蹟」。（圖擷取自@neko_to_sakura2社群平台「X」）

現在正逢日本的新年假期，許多人攜家帶眷回老家探親，一位日本網友帶著她去年出生的雙胞胎孩子回婆家，意外看到孩子的曾祖父在逗他們，拍下這個瞬間並稱為「百歲之差」，讓網友讚嘆根本是奇蹟的見面。

社群平台「X」（前Twitter）名為「Cat@2y+双子5m」的日本網友分享，帶孩子回婆家跨年，看到先生的祖父在逗去年7月才出生的寶寶，這對寶寶的曾祖父是生於大正14年（1925），到去年剛好100歲，稱他們的相見歡為「百年的奇蹟」。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛留言「他一定在想自己能活這麼久是多麼幸運」、「這是一張非常棒的照片」、「差了100歲簡直是奇蹟的見面」、「一張照片，記錄了100年的美好回憶」、「這張照片可以稱為人生的寶物了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法