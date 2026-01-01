瑞典改善治安有成 2025年槍枝暴力減少63％

自2022年槍擊案達到高峰後，瑞典大幅改善槍枝暴力治安問題。（路透）

「路透」報導，相較歐洲其他國家有著較高槍枝暴力問題的瑞典，自2022年保守派政府上台並誓言打擊幫派犯罪後展現成效，2025年槍擊案較2022年高峰減少63％。

瑞典雖是全球推崇的適居國家之一，過去20多年卻受幫派犯罪問題所苦，使得該國槍枝暴力案件量位居歐洲多數之列。以瑞典首相克里斯特森（Ulf Kristersson）為首的中間偏右政府上台後通過數項打擊集團犯罪法規，包括強化電子監視、加重刑責以及設立警察可任意搜查民眾的安全區。

儘管法規引來部分律師和政治人物批評，但與2022年發生390槍擊案的高峰比較，2024年降低49％，2025進一步減至147件，降幅63％。因槍擊死亡的人數24、25年皆為43人，低於22年的62人。

2022年瑞典大選中，雖由左翼政黨「瑞典社會民主工人黨」贏得單一最大黨席次，但在未過半且無法組成聯合政府情況下，由溫和聯合黨、基督教民主黨、自由黨及瑞典民主黨組成聯合政府。據民調顯示，聯合政府在即將於今年9月舉行的全國大選支持率些微落後反對派。

