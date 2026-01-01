花3萬去中國坐牢？澳洲網紅揭密「減肥監獄」：有電網還禁足

澳洲網紅直擊中國「減肥監獄」內部，學員正在進行早晨的高強度有氧課程。畫面中可見斗大的「Fat Prison」字幕。（翻攝自Instagram/@eggeats）

為了變瘦，你願意犧牲多少自由？中國近期興起一種被外媒戲稱為「減肥監獄」（Fat Prisons）的軍事化減重營，標榜能在28天內快速甩肉。一名澳洲網紅親身體驗後在社群媒體揭露內部實況，學員不僅要面對高強度的體能操練，營區更被高牆與電網包圍，嚴格禁止外出，引發國際網友熱議。

據英國《太陽報》報導，這名28歲的澳洲網紅（IG帳號@eggeats）因對生活感到停滯，毅然辭去高薪工作，飛往中國參加這個為期4週的封閉式減肥課程。她支付了約1000美元（約新台幣3萬1300元）的費用，換來的是一張如同入獄的門票。

她在影片中展示，減肥營四周被混凝土高牆環繞，上方架設鐵絲網與通電圍籬，大門24小時上鎖。所有學員入營時必須接受行李檢查，任何泡麵、油炸零食等「違禁品」都會被沒收。除非有「正當理由」，否則28天內嚴禁踏出營區一步。

日操12小時 強制過磅如當兵

營區內的生活作息採嚴格軍事化管理。學員每天早上7點半起床，8點進行「強制過磅」，接著便展開長達12小時的魔鬼訓練。課程內容包括團體有氧運動、高強度間歇訓練（HIIT）、重量訓練與飛輪課。

飲食方面則受到精確控制。早餐通常是4顆蛋、半顆番茄、一片麵包與小黃瓜；午晚餐則以此類推，雖然有鴨肉或炒青菜，但份量皆經過計算。住宿環境則是5人一間的宿舍，生活條件相當簡樸。

這名網紅表示，她在高壓環境下待了兩週，成功減去4公斤。儘管成效顯著，但這種極端的減重方式也引發爭議。專家警告，此類標榜「快速減重」的封閉營隊，往往伴隨著運動傷害與代謝失調的風險。然而，在身材焦慮與社群媒體的推波助瀾下，這類「花錢坐牢」的減肥生意在中國依然門庭若市。

