    澳洲譴責共軍環台軍演 中方提嚴正交涉

    2026/01/01 16:26 中央社
    中國駐澳洲大使館發言人批評澳洲的聲明混淆是非，已向澳方提出嚴正交涉。（擷取自中國駐澳洲大使館臉書）

    澳洲外交部昨天發聲明譴責共軍環台軍演，並警告軍演「有促使區域緊張升溫的風險」。中國駐澳洲大使館發言人今天聲稱，澳方的聲明混淆是非，已向澳方提出嚴正交涉。

    澳洲外交部昨天發布聲明，譴責共軍環台軍演，並指澳洲堅決反對任何將意外、錯估或升級情勢等風險提高的行動；又指分歧應透過對話解決，而非動用武力或脅迫手段，並警告這些軍事演習「有促使區域緊張升溫的風險」。

    據中國駐澳洲大使館網站，中國駐澳洲大使館發言人今天回應澳方聲明。該發言人聲稱，澳方有關聲明「顛倒黑白、混淆是非」，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向澳方提出嚴正交涉。

    該發言人表示，「一個中國」是中澳關係的政治基礎。中方強烈敦促澳方恪守政治承諾，停止干涉中國內政，停止縱容「台獨分裂行徑」，為中澳關係健康穩定發展營造良好環境。

    另外，據中國駐荷蘭大使館網站，中國駐荷蘭大使館發言人今天表示，日前，歐盟對外事務部及少數組織就共軍軍演「說三道四」，個別荷蘭政客在個人社交媒體上轉載。

    該發言人表示，歐盟對外事務部及一些組織對「台獨分裂勢力以武謀獨」裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的「必要正義行動」說三道四。有關言論「違背一個中國原則，干涉中國內政」，中方對此表示強烈不滿、堅決反對。

    該發言人表示，希望荷方恪守對中方做出的政治承諾，將一個中國原則落到實處，不向「台獨分裂勢力」發出任何錯誤訊號。

