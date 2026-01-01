為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    畫面曝！習近平右臉「詭異凸一塊」 網驚：根本蜥蜴人

    2026/01/01 17:41 即時新聞／綜合報導
    習近平右臉眉骨出現凸起。（取自X@K7qWcfzcdAPW5Y9）

    習近平右臉眉骨出現凸起。（取自X@K7qWcfzcdAPW5Y9）

    中國國家主席習近平昨（12月31日）2026新年賀詞，再次強調「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。不過，致詞影片曝光後，不少網友發現習近平眉毛上方眉骨位置出現一條粗大凸起物，還有網友直呼，習近平根本就是陰謀論中具有外星血統、能變換外觀的爬蟲類生物「蜥蜴人」。

    習近平昨日發布談話，然而不論在中國官媒釋出的影片，或是平面報導中附上的照片，皆可清晰見到其右眉上方長出一條「橫向凸起物」。該特徵並非單一角度的光影錯覺，即便在習近平說話、眨眼時，該凸起物依然存在，引發外界對其健康狀況，或影像真實性的質疑。

    照片被轉至X後，迅速引發網友毒舌評論：「習近平被蜥蜴人寄生了」、「這是AI在動吧，好恐怖」、「龍的傳人必須要有點憑據嘛」、「沒小本本，假的」、「蜥近平」、「兇神惡煞，完美體現」、「這面相不行啊」、「皮套人」。

    據查，在老年人皮膚上出現此類凸起，臨床上常見原因包括脂肪瘤、纖維瘤或皮脂腺增生，平時不痛不癢，但在強光攝影下會特別明顯。此外，也有可能是「數位美肌翻車」，即該段影音在進行皮膚平滑化後製時， AI演算未能精準追蹤臉部肌肉動態，導致在邊緣處產生不自然的數位殘影。

    習近平右臉眉骨出現凸起。（取自微博）

    習近平右臉眉骨出現凸起。（取自微博）

    閉眼時仍明顯。（取自微博）

    閉眼時仍明顯。（取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播