畫面曝！習近平右臉「詭異凸一塊」 網驚：根本蜥蜴人

習近平右臉眉骨出現凸起。（取自X@K7qWcfzcdAPW5Y9）

中國國家主席習近平昨（12月31日）2026新年賀詞，再次強調「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。不過，致詞影片曝光後，不少網友發現習近平眉毛上方眉骨位置出現一條粗大凸起物，還有網友直呼，習近平根本就是陰謀論中具有外星血統、能變換外觀的爬蟲類生物「蜥蜴人」。

習近平昨日發布談話，然而不論在中國官媒釋出的影片，或是平面報導中附上的照片，皆可清晰見到其右眉上方長出一條「橫向凸起物」。該特徵並非單一角度的光影錯覺，即便在習近平說話、眨眼時，該凸起物依然存在，引發外界對其健康狀況，或影像真實性的質疑。

照片被轉至X後，迅速引發網友毒舌評論：「習近平被蜥蜴人寄生了」、「這是AI在動吧，好恐怖」、「龍的傳人必須要有點憑據嘛」、「沒小本本，假的」、「蜥近平」、「兇神惡煞，完美體現」、「這面相不行啊」、「皮套人」。

據查，在老年人皮膚上出現此類凸起，臨床上常見原因包括脂肪瘤、纖維瘤或皮脂腺增生，平時不痛不癢，但在強光攝影下會特別明顯。此外，也有可能是「數位美肌翻車」，即該段影音在進行皮膚平滑化後製時， AI演算未能精準追蹤臉部肌肉動態，導致在邊緣處產生不自然的數位殘影。

習近平右臉眉骨出現凸起。（取自微博）

閉眼時仍明顯。（取自微博）

